Frauen 3. Liga Arlesheim bezwingt Lausen Sieg für Arlesheim: Gegen Lausen gewinnt das Team am Sonntag zuhause 3:1. 25.10.2021, 01.47 Uhr

Lausen ging zunächst in der 8. Minute in Führung, als Leandra Zeltner zum 1:0 traf. In der 55. Minute gelang Arlesheim jedoch durch Laura Ehifoh der Ausgleich. Jana Kloiber schoss Arlesheim in der 66. Minute zur 2:1-Führung. In der 69. Minute erhöhte Fiona Kunz auf 3:1 für Arlesheim.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Lausen erhielten Ariana Manso (50.) und Nadine Häusler (72.) eine gelbe Karte. Für Arlesheim gab es keine Karte.

Zahlreiche Gegentore sind für Lausen ein relativ häufiges Phänomen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 4.1 (Rang 10).

Arlesheim machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit elf Punkten auf Rang 6. Arlesheim hat bisher dreimal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Arlesheim geht es auswärts gegen FC Breitenbach (Platz 4) weiter. Diese Begegnung findet am 30. Oktober statt (18.00 Uhr, Sportanlage Grien, Breitenbach).

Lausen verharrt nach der Niederlage auf dem 10. Und damit letzten Platz. Lausen muss bereits die achte Niederlage in Serie hinnehmen. Das Team hat noch nie gewonnen. Zweimal verlor Lausen zuhause und sechsmal auswärts.

Lausen trifft im nächsten Spiel zuhause auf FC Concordia Basel (Platz 9). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 31. Oktober statt (15.00 Uhr, Bifang, Lausen).

Telegramm: FC Arlesheim - FC Lausen 72 3:1 (0:1) - In den Widen, Arlesheim – Tore: 8. Leandra Zeltner 0:1. 55. Laura Ehifoh 1:1. 66. Jana Kloiber 2:1. 69. Fiona Kunz 3:1. – Arlesheim: Vanessa Trüssel, Lea Mina Zbinden, Amel Rayen Arrad, Fiona Von Graffenried, Babli Müller, Anja Bühler, Zsofia Bartha, Jana Kloiber, Laura Ehifoh, Fiona Kunz, Viviane Eichenberger. – Lausen: Sarina Bernheim, Cynthia Weber, Olivia Plattner, Aline de Courten, Selina Schneeberger, Alexandra Künzler, Luzia Reinau, Valeria Gurri, Nadine Häusler, Leandra Zeltner, Ariana Manso. – Verwarnungen: 50. Ariana Manso, 72. Nadine Häusler.

Alle Spiele des Tages in der Frauen 3. Liga: FC Telegraph BS - FC Reinach 0:2, FC Bubendorf - Team Fricktal 3:0, FC Concordia Basel - SV Muttenz 0:3, FC Arlesheim - FC Lausen 72 3:1

Tabelle: 1. FC Bubendorf 8 Spiele/21 Punkte (35:12). 2. FC Reinach 8/16 (23:8), 3. Team Fricktal 8/16 (17:11), 4. FC Breitenbach 8/13 (13:10), 5. SV Muttenz 8/12 (8:8), 6. FC Arlesheim 8/11 (14:16), 7. FC Rheinfelden 8/11 (21:19), 8. FC Telegraph BS 8/10 (11:16), 9. FC Concordia Basel 8/6 (12:26), 10. FC Lausen 72 8/0 (5:33).

Mehr Details zum Spiel und zur Frauen 3. Liga finden Sie auf der Website des FVNWS. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 25.10.2021 01:44 Uhr.