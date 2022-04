4. Liga, Gruppe 2 Arlesheim stolpert gegen Muttenz Überraschung bei Muttenz gegen Arlesheim: Der Tabellenneunte (Muttenz) hat am Samstag zuhause den Tabellenvierten 4:3 besiegt. 09.04.2022, 22.56 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Micha Widmer für Arlesheim. In der 17. Minute traf er zum 1:0. In der 33. Minute traf Jonas Klotz für Muttenz zum 1:1-Ausgleich. Fabrizio D Aprile brachte Muttenz 2:1 in Führung (44. Minute).

In der 54. Minute traf Philémon Wahlen für Arlesheim zum 2:2-Ausgleich. In der 75. Minute war es an Dennis Strauch, Muttenz 3:2 in Führung zu bringen. In der 80. Minute schoss Simon Näf Muttenz mittels Elfmeter zur 4:2-Führung. In der Schlussphase kam Arlesheim noch auf 3:4 heran. Marco Antonio Marroquin Perez war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 87. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Arlesheim erhielten Vigan Sadiku (43.), Tim Widmer (73.) und Marco Waldspurger (74.) eine gelbe Karte. Muttenz behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

In den bisherigen Spielen ist Muttenz nicht aufgefallen mit einer besonders starken Offensive, beträgt der Tore-Schnitt doch 1.5. Das bedeutet, dass Muttenz die siebtbeste Offensive der Gruppe hat. Die Verteidigung belegt Rang 7 mit durchschnittlich 2.3 zugelassenen Toren pro Spiel.

Muttenz machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit elf Punkten auf Rang 7. Für Muttenz ist es der dritte Sieg in Serie.

Auf Muttenz wartet im nächsten Spiel das achtplatzierte Team FC Birsfelden, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am 23. April statt (19.30 Uhr, Sternenfeld, Birsfelden).

Für Arlesheim hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 21 Punkten auf Rang 4. Arlesheim hat bisher siebenmal gewonnen, dreimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Arlesheim tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von FC Ferad an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 23. April (18.00 Uhr, In den Widen, Arlesheim).

Telegramm: SV Muttenz - FC Arlesheim 4:3 (2:1) - Sportplatz Margelacker, Muttenz – Tore: 17. Micha Widmer 0:1. 33. Jonas Klotz 1:1. 44. Fabrizio D Aprile 2:1. 54. Philémon Wahlen 2:2. 75. Dennis Strauch 3:2. 80. Simon Näf (Penalty) 4:2.87. Marco Antonio Marroquin Perez 4:3. – Muttenz: Silvan Glaus, Alessandro Legge, Simon Näf, Sven Groeger, Nathaniel Joseph Pressner, Samuel Batistini, Jonas Klotz, Luca Riggio, Fabrizio D Aprile, Alain Tanner, Stéphan Berger. – Arlesheim: Tim Schaub, Luca Herren, Tim Widmer, Fabian Brunner, Noah Lamotte, Andrea Marcozzi, Adriano Lombardi, Vigan Sadiku, Marco Waldspurger, Micha Widmer, Philémon Wahlen. – Verwarnungen: 43. Vigan Sadiku, 73. Tim Widmer, 74. Marco Waldspurger.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 09.04.2022 20:18 Uhr.