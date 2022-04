3. Liga, Gruppe 1 Arthur Gaston Akong Mbida führt Laufen mit drei Toren zum Sieg gegen Schwarz-Weiss Laufen holt gegen Schwarz-Weiss zuhause einen Favoritensieg: Der Leader siegt am Donnerstag gegen den Tabellensiebten 4:0. 15.04.2022, 16.21 Uhr

(chm)

Arthur Gaston Akong Mbida erzielte in der 21. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Laufen. In der 68. Minute traf Arthur Gaston Akong Mbida bereits wieder. Er erhöhte auf 2:0 für Laufen. Laufen erhöhte in der 72. Minute seine Führung durch Christoph Stenz weiter auf 3:0. Das letzte Tor der Partie erzielte Arthur Gaston Akong Mbida, der in der 79. Minute die Führung für Laufen auf 4:0 ausbaute.er Traf zum dritten Mal.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Die Offensive von Laufen hat bislang häufig überzeugt: In 17 Spielen hat sie total 60 Tore erzielt, was einem Schnitt von 3.5 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 1 mit durchschnittlich 0.8 zugelassenen Toren pro Spiel.

Laufen bleibt Leader: Das Team hat nach 17 Spielen 41 Punkte auf dem Konto. Laufen hat bisher 13mal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Laufen geht es zuhause gegen FC Oberwil (Platz 4) weiter. Die Partie findet am 20. April statt (20.00 Uhr, Im Nau, Laufen).

Für Schwarz-Weiss hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 22 Punkten auf Rang 7. Schwarz-Weiss hat bisher fünfmal gewonnen, fünfmal verloren und siebenmal unentschieden gespielt.

Für Schwarz-Weiss geht es in einem Auswärtsspiel gegen AC Rossoneri (Platz 5) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 20. April (20.00 Uhr, Bifang, Lausen).

Telegramm: FC Laufen - FC Schwarz-Weiss b 4:0 (1:0) - Im Nau, Laufen – Tore: 21. Arthur Gaston Akong Mbida 1:0. 68. Arthur Gaston Akong Mbida 2:0. 72. Christoph Stenz 3:0. 79. Arthur Gaston Akong Mbida 4:0. – Laufen: Reto Giger, Simon Steiner, Simon Schnell, Timo Karrer, Florent Pepsi, Martin Baleno, Cédric Cueni, Anuchan Jeyaseelan, Steven Santheyapillai, Enis Bufaj, Arthur Gaston Akong Mbida. – Schwarz-Weiss: Luc Lampart, Dominique Mindel, Thomas Rüdisüli, Tugay Portakal, Bastien Quillet, Guillaume Arnet, Jannik Frank, Vinzenz Wyss, Simon Behringer, Silas Gusset, Pascal Ryser. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 15.04.2022 16:17 Uhr.