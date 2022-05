3. Liga, Gruppe 1 Arthur Gaston Akong Mbida führt Laufen mit drei Toren zum Sieg gegen Zwingen Laufen setzt seine Siegesserie auch gegen Zwingen fort. Das 4:1 zuhause am Samstag bedeutet bereits den fünften Vollerfolg in Folge. 01.05.2022, 23.41 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Arthur Gaston Akong Mbida für Laufen. In der 44. Minute traf er zum 1:0. In der 65. Minute traf Arthur Gaston Akong Mbida bereits wieder. Er erhöhte auf 2:0 für Laufen. Erneut Arthur Gaston Akong Mbida traf in der 74. Minute auch zum 3:0 für Laufen.

Laufen erhöhte in der 77. Minute seine Führung durch Lars Kölliker weiter auf 4:0. Der Treffer fiel durch einen Elfmeter. Mit dem letzten Tor der Partie verkürzte Daniel Stegmüller in der 78. Minute für Zwingen auf 1:4.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Zwingen erhielten Sandro Guthauser (60.) und Thomas Von Rohr (77.) eine gelbe Karte. Für Laufen gab es keine Karte.

Die Offensive von Laufen hat bislang häufig überzeugt: In 20 Spielen hat sie total 73 Tore erzielt, was einem Schnitt von 3.6 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 1 mit durchschnittlich 0.8 zugelassenen Toren pro Spiel.

Laufen verteidigt mit dem Sieg seine Tabellenführung. Nach 20 Spielen hat das Team 50 Punkte. Laufen hat bisher 16mal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Laufen spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen AC Rossoneri (Platz 5). Zu diesem Spiel kommt es am 7. Mai (17.00 Uhr, Bifang, Lausen).

Für Zwingen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 25 Punkten auf Rang 8. Zwingen hat bisher siebenmal gewonnen, neunmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Zwingen geht es daheim gegen US Olympia 1963 (Platz 13) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 7. Mai (18.15 Uhr, Sportplatz Eichhölzli, Zwingen).

Telegramm: FC Laufen - FC Zwingen 4:1 (1:0) - Im Nau, Laufen – Tore: 44. Arthur Gaston Akong Mbida 1:0. 65. Arthur Gaston Akong Mbida 2:0. 74. Arthur Gaston Akong Mbida 3:0. 77. Lars Kölliker (Penalty) 4:0.78. Daniel Stegmüller 4:1. – Laufen: Sascha Iten, Florian Büttler, Lendrit Iberdemaj, Simon Steiner, Martin Baleno, Christoph Stenz, Jannik Stöckli, Cédric Cueni, Arthur Gaston Akong Mbida, Lars Kölliker, Enis Bufaj. – Zwingen: Thomas Von Rohr, Patrick Müller, Sandro Guthauser, Steven Hänggi, Assuero Camporesi, Jonas Nussbaumer, Denojahn Ponnuthurai, Nicola Spano, Renato Lisser, Sandy Sprunger, Daniel Stegmüller. – Verwarnungen: 60. Sandro Guthauser, 77. Thomas Von Rohr.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

