4. Liga, Gruppe 2 Atletico Basel bezwingt im ersten Spiel auswärts Basel Nord Atletico Basel bezwingt im ersten Spiel der neuen Saison Basel Nord auswärts mit 5:3 23.08.2021, 20.37 Uhr

(chm)

Basel Nord erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Awet Tesfazghi Sibhatu ging das Team in der 14. Minute in Führung. Zum Ausgleich für Atletico Basel traf Talib Arifi in der 20. Minute.

Danach drehte Atletico Basel auf. Das Team schoss ab der 25. Minute noch vier weitere Tore, während Basel Nord noch zwei Treffer gelangen (zum 2:4 (54. Minute) und 3:4 (83. Minute)). Der Endstand lautete 5:3.

Die Torschützen für Atletico Basel waren: Talib Arifi, Mehmet Gencer, Felix Bermudez Soza, Fatih Ufuk und Egzon Krasniqi. Die Torschützen für Basel Nord waren: Fnan Shishay, Filmon Tedros und Awet Tesfazghi Sibhatu.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Atletico Basel, nämlich für Sacha Ganguin (39.). Die einzige gelbe Karte bei Basel Nord erhielt: Fnan Shishay (78.)

In der Tabelle steht Atletico Basel nach dem ersten Spiel auf Rang 1. Atletico Basel trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf das stark gestartete Team FC Polizei Basel. Das Spiel findet am 29. August statt (11.00 Uhr, Landauer, Basel).

Basel Nord liegt nach Spiel 1 auf Rang 11. Für Basel Nord geht es auswärts gegen FC Arlesheim weiter. Das Spiel findet am 28. August statt (18.00 Uhr, In den Widen, Arlesheim).

Telegramm: SC Basel Nord - FC Atletico Basel 3:5 (1:3) - Rankhof, Basel – Tore: 14. Awet Tesfazghi Sibhatu 1:0. 20. Talib Arifi 1:1. 25. Egzon Krasniqi 1:2. 34. Fatih Ufuk 1:3. 51. Felix Bermudez Soza 1:4. 54. Filmon Tedros 2:4. 83. Fnan Shishay 3:4. 91. Mehmet Gencer 3:5. – Basel Nord: Awet Tesfazghi Sibhatu, Meron Habtom, Fnan Shishay, Sador Abraha, Thomas Layne, Fitzum Abrianos, Hussein Jemal, Anwar Ahmed, Mulue Hadish, Filmon Tedros, Millyon Layne. – Atletico Basel: Benjamin Bochsler, Dominik Ansmann, Franz Reichenbach, Ömer Aksu, Vladimir Kolesár, Sacha Ganguin, Ivan Rusell, Talib Arifi, Felix Bermudez Soza, Fatih Ufuk, Egzon Krasniqi. – Verwarnungen: 39. Sacha Ganguin, 78. Fnan Shishay.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 2: FC Ferad - FC Laufen b 3:4, FC Nordstern BS - FC Arlesheim 5:4, FC Polizei Basel - FC Srbija 1968 4:2, SV Muttenz - SC Binningen a 1:2, SC Basel Nord - FC Atletico Basel 3:5

Tabelle: 1. FC Atletico Basel 1 Spiel/3 Punkte (5:3). 2. FC Polizei Basel 1/3 (4:2), 3. FC Nordstern BS 1/3 (5:4), 4. FC Laufen b 1/3 (4:3), 5. SC Binningen a 1/3 (2:1), 6. FC Birsfelden 1/1 (2:2), 7. SC Steinen Basel a 1/1 (2:2), 8. FC Arlesheim 1/0 (4:5), 9. FC Ferad 1/0 (3:4), 10. SV Muttenz 1/0 (1:2), 11. SC Basel Nord 1/0 (3:5), 12. FC Srbija 1968 1/0 (2:4).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des FVNWS.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 23.08.2021 20:34 Uhr.