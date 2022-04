3. Liga, Gruppe 1 Aussenseiter Alemannia Basel gewinnt gegen Therwil – Timotheus Zeiser mit Siegtor Überraschender Sieg für Alemannia Basel: Das Team auf Tabellenrang 14 hat am Sonntag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Therwil (2. Rang) zuhause 2:1 geschlagen. 04.04.2022, 22.45 Uhr

(chm)

Der Siegtreffer für Alemannia Basel gelang Timotheus Zeiser in der 78. Minute. In der 28. Minute hatte Daniel Wieland Alemannia Basel in Führung gebracht. Der Ausgleich für Therwil fiel in der 48. Minute durch Urban Schaffter.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Alemannia Basel, Luis Keller (83.) kassierte sie. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Therwil, Asvin Ehsan (38.) kassierte sie.

Dank dem Sieg ist Alemannia Basel nicht mehr Letzter in der Tabelle: Das Team liegt mit sieben Punkten auf Rang 13. Das ist eine Verbesserung um einen Platz. Alemannia Basel hat bisher zweimal gewonnen, 13mal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Mit dem siebtplatzierten FC Schwarz-Weiss b kriegt es Alemannia Basel im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel mit einem besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am 9. April statt (17.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Nach der Niederlage büsst Therwil einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 32 Punkten auf Rang 3. Therwil hat bisher zehnmal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Therwil zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Laufen. Diese Begegnung findet am 9. April statt (17.30 Uhr, Känelboden, Therwil).

Telegramm: BCO Alemannia Basel - FC Therwil 2:1 (1:0) - Hörnli, Basel – Tore: 28. Daniel Wieland 1:0. 48. Urban Schaffter 1:1. 78. Timotheus Zeiser 2:1. – Alemannia Basel: Cédric Federer, Christian Compare, Elvidon Zeqiraj, David Aleksic, Luis Keller, Jaffar Khamis, Aron Selle Lopez, Daniel Wieland, Jonas Mall, Josip Brisevac, Peter Betsche. – Therwil: Christoph Hess, Roman Eschbach, Samir Maiga, Matteo Lavagnini, Christoph Burki, Raphael Usteri, Asvin Ehsan, Gregor Schaffter, Joachim Schuster, Urban Schaffter, Raphael Suter. – Verwarnungen: 38. Asvin Ehsan, 83. Luis Keller.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 04.04.2022 22:42 Uhr.