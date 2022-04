4. Liga, Gruppe 4 Aussenseiter Dardania gewinnt gegen Timau Basel Dardania hat am Sonntag gegen Timau Basel die Überraschung geschafft: Die elftplatzierte Mannschaft siegt auswärts gegen das fünftklassierte Team, und das gleich mit 3:0. 24.04.2022, 18.43 Uhr

(chm)

Bekim Krasniqi brachte Dardania 1:0 in Führung (15. Minute). Mit einem weiteren Tor sorgte Bekim Krasniqi in der 38. Minute für das 2:0 für Dardania. Das letzte Tor der Partie erzielte Adem Matoshi, der in der 71. Minute die Führung für Dardania auf 3:0 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Dardania für Nasuf Lutfiu (27.) und Depatik Ademaj (51.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Timau Basel, Luigi Aidala (87.) kassierte sie.

Die Offensive von Dardania hat bislang häufig überzeugt: In 14 Spielen hat sie total 37 Tore erzielt, was einem Schnitt von 2.6 Toren pro Partie entspricht. Statistisch gesehen hat das Team die viertbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 12 mit durchschnittlich 3.9 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Timau Basel ein relativ häufiges Phänomen. Durchschnittlich muss die Defensive 3 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 8).

Der Sieg bedeutet für Dardania, dass das Team nicht mehr auf einem Abstiegsplatz liegt. Mit 13 Punkten liegt das Team auf Rang 8. Das ist ein Sprung um drei Plätze. Neu am Tabellenende liegt Basel City CF. Dardania hat bisher viermal gewonnen, neunmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Dardania spielt zum nächsten Mal daheim gegen US Bottecchia BS (Platz 11). Die Partie findet am 1. Mai statt (13.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Für Timau Basel hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 18 Punkten auf Rang 5. Timau Basel hat bisher viermal gewonnen, siebenmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Timau Basel geht es auswärts gegen FC Bosna Basel (Platz 9) weiter. Diese Begegnung findet am 1. Mai statt (15.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Telegramm: AS Timau Basel - FC Dardania 0:3 (0:2) - Rankhof, Basel – Tore: 15. Bekim Krasniqi 0:1. 38. Bekim Krasniqi 0:2. 71. Adem Matoshi 0:3. – Timau Basel: Alessandro Italiano, Milan Radicheski, Francesco Catale, Francesco Ölcer, Avni Asani, Sergej Simendic, Musa Demirtok, Vlerand Redzepi, Mino Montalto, Giuliano Salvia, Paolo Cinque. – Dardania: Bekim Krasniqi, Leutrim Gorqa, Jetlir Alaj, Shkelkjim Lutfiu, Elson Ademaj, Depatik Ademaj, Gazmend Selishta, Jusuf Murtezani, Nasuf Lutfiu, Gani Selishta, Naser Kurtaj. – Verwarnungen: 27. Nasuf Lutfiu, 51. Depatik Ademaj, 87. Luigi Aidala.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 4:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

