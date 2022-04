3. Liga, Gruppe 2 Aussenseiter Reinach gewinnt gegen Münchenstein FC Reinach hat am Sonntag gegen Münchenstein FC die Überraschung geschafft: Die neuntplatzierte Mannschaft siegt zuhause gegen das viertklassierte Team 4:3. 10.04.2022, 20.29 Uhr

(chm)

Jeremy Chèvre eröffnete in der 31. Minute das Skore, als er für Münchenstein FC das 1:0 markierte. Der Ausgleich für Reinach fiel in der 38. Minute (Markus Schwander). Matteo Saracino schoss Münchenstein FC in der 41. Minute zur 2:1-Führung.

Gleichstand (2:2) hiess es wieder in der 53. Minute, als Fabio Bögli für Reinach traf. Gianni Rocco erzielte in der 57. Minute den Führungstreffer zum 3:2 für Reinach. Reinach baute die Führung in der 74. Minute (robin Martin) weiter aus (4:2). In der Schlussphase kam Münchenstein FC noch auf 3:4 heran. Silvan Stürchler war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 92. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Reinach, Marc Widmer (40.) kassierte sie. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Münchenstein FC, Dario Muchenberger (72.) kassierte sie.

Reinach machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 23 Punkten auf Rang 7. Reinach hat bisher sechsmal gewonnen, fünfmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Reinach tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von AS Timau Basel an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am Donnerstag (14. April) (20.00 Uhr, Rankhof, Basel).

Für Münchenstein FC hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 27 Punkten auf Rang 4. Münchenstein FC hat bisher achtmal gewonnen, sechsmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Münchenstein FC auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Rheinfelden 1909. Die Partie findet am Donnerstag (14. April) statt (20.00 Uhr, Im Schiffacker, Rheinfelden).

Telegramm: FC Reinach - FC Münchenstein 4:3 (1:2) - Fiechten, Reinach – Tore: 31. Jeremy Chèvre 0:1. 38. Markus Schwander 1:1. 41. Matteo Saracino 1:2. 53. Fabio Bögli 2:2. 57. Gianni Rocco 3:2. 74. robin Martin 4:2. 92. Silvan Stürchler 4:3. – Reinach: Luca Weisskopf, Marc Widmer, Raphael Schär, Jan Glasstetter, robin Martin, Elias Simonato, Gianni Rocco, Pascal Kraft, Tobias Mutz, Markus Schwander, Yannick Levy. – Münchenstein FC: Kevin Meier, Thierry Schweizer, Fabio Di Benedetto, Marco Di Benedetto, David Wenger, Simone Del Tufo, Luca Ritter, Sandro Menegola, Jeremy Chèvre, Adrian Schweizer, Matteo Saracino. – Verwarnungen: 40. Marc Widmer, 72. Dario Muchenberger.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 10.04.2022 20:26 Uhr.