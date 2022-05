Frauen 3. Liga Aussenseiter Rheinfelden gewinnt gegen Bubendorf Rheinfelden hat am 09.05.2022, 13.21 Uhr

(chm)

Sonntag

gegen Bubendorf die Überraschung geschafft: Die achtplatzierte Mannschaft siegt auswärts gegen das erstklassierte Team 0:1.

Rheinfelden ging in der 60. Spielminute durch Zoë Menzinger in Führung, ehe Bubendorf in der 62. Minute (Erlisa Ibraimi) der Ausgleich gelang.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Die Offensive von Rheinfelden hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 2.7 Mal pro Spiel. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 7 mit durchschnittlich 2.1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Rheinfelden machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 20 Punkten auf Rang 6. Rheinfelden hat bisher sechsmal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Rheinfelden spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Telegraph BS (Platz 8). Das Spiel findet am Freitag (13. Mai) statt (20.15 Uhr, Im Schiffacker, Rheinfelden).

Bubendorf gibt mit der Niederlage die Führungsposition in der Tabelle ab. 33 Punkte bedeuten Rang 2. Bubendorf hat bisher elfmal gewonnen und dreimal verloren. Bubendorf verlor zudem erstmals zuhause.

Bubendorf spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Breitenbach (Platz 4). Diese Begegnung findet am 14. Mai statt (18.00 Uhr, Sportanlage Grien, Breitenbach).

Telegramm: FC Bubendorf - FC Rheinfelden 1909 1:3 (0:0) - Brühl, Bubendorf – Tore: 60. Zoë Menzinger 0:0. 62. Erlisa Ibraimi 1:0. 71. Karin Mohler Wyss 1:0. 74. Karin Mohler Wyss 1:0. – Bubendorf: Karin Sprunger, Jael Scheibler, Svenja Kellerhals, Patricia Hartmann, Jasmin Trösch, Laura Sharon Schaub, Nina Kosmerlj, Selene Currenti, Erlisa Ibraimi, Svenja Ilg, Alissa Tunaj. – Rheinfelden: Claudia Füglistaller, Serena Bühlmann, Selina Widmann, Svenja Maren Hess, Antonia Zünd, Nadja Häfeli, Cinja Sacher, Martina Mahrer, Karin Mohler Wyss, Zoë Menzinger, Stephanie Capomolla. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 08.05.2022 17:47 Uhr.