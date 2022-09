3. Liga, Gruppe 1 Aussenseiter Röschenz gewinnt gegen Stein Röschenz hat am Samstag gegen Stein die Überraschung geschafft: Die zehntplatzierte Mannschaft siegt auswärts gegen das fünftklassierte Team, und das gleich mit 4:0. 04.09.2022, 09.12 Uhr

Lars Hidber schoss Röschenz in der 21. Minute zur 1:0-Führung. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Röschenz stellte Philipp Borer in Minute 72 her. Der gleiche Philipp Borer war auch für das 3:0 Röschenz verantwortlich. Andrin Küng schoss das 4:0 (93. Minute) für Röschenz und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Gelbe Karten gab es bei Stein für Jarmo Rüede (34.), Mateo Caktas (64.) und Salvatore Maenza (92.). Eine Verwarnung gab es für Röschenz, nämlich für Philipp Borer (72.).

Zahlreiche Gegentore sind für Stein ein relativ häufiges Phänomen. Das Team kassiert im Schnitt 4 Tore pro Partie (Rang 14).

In der Tabelle verbessert sich Röschenz von Rang 10 auf 7. Das Team hat sechs Punkte. Röschenz hat bisher zweimal gewonnen und einmal verloren.

Für Röschenz geht es daheim gegen FC Liestal (Platz 5) weiter. Die Partie findet am 10. September statt (20.00 Uhr, Sportplatz Fluh, Röschenz).

Stein steht in der Tabelle neu auf Rang 9 (zuvor: 5). Das Team hat drei Punkte. Stein hat bisher einmal gewonnen und zweimal verloren.

Stein tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von AC Rossoneri an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Diese Begegnung findet am 10. September statt (19.30 Uhr, Bustelbach, Stein).

Telegramm: FC Stein - FC Röschenz 0:4 (0:1) - Bustelbach, Stein – Tore: 21. Lars Hidber 0:1. 72. Philipp Borer 0:2. 84. Philipp Borer 0:3. 93. Andrin Küng 0:4. – Stein: Marco Schlatter, Fazli Fazlijevic, Daniel Lovric, Fabian Näf, Jan-Arjen Van Heel, Lirim Gashi, Kevin Strässle, Jarmo Rüede, Silvan Ackermann, Mateo Caktas, Fabian Hug. – Röschenz: Cyrill Christ, Raphael Imhof, Lars Hidber, Colin Darms, Kimon Flury, Janik Steg, Philipp Borer, José Martin Blanco Perez, Marco Cueni, Raphael Thomann, Mark Wasem. – Verwarnungen: 34. Jarmo Rüede, 64. Mateo Caktas, 72. Philipp Borer, 92. Salvatore Maenza.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 04.09.2022 09:10 Uhr.

