3. Liga, Gruppe 1 Aussenseiter Rossoneri gewinnt gegen Binningen Überraschung bei Rossoneri gegen Binningen: Der Tabellenneunte (Rossoneri) hat am Samstag auswärts den Tabellendritten deutlich 3:0 besiegt. 26.09.2021, 01.02 Uhr

(chm)

In der 43. Minute gelang Leandro Ferreira der Führungstreffer zum 1:0 für Rossoneri. Wiederum Leandro Ferreira erhöhte in der 54. Minute auf 2:0 für Rossoneri. Es war ein Elfmeter. Das letzte Tor der Partie erzielte Leandro Stasi, der in der 93. Minute die Führung für Rossoneri auf 3:0 ausbaute.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Binningen sah Steven Banholzer (53.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Raphael Mathias (32.), Gianfranco Ferrara (55.) und Remo Hirschi (96.). Gelbe Karten gab es bei Rossoneri für Shahir Hashem (39.), Luka Krajic (77.) und Mirco Melita (80.).

Rossoneri rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Mit neun Punkten liegt das Team auf Rang 8. Rossoneri hat bisher zweimal gewonnen, einmal verloren und dreimal unentschieden gespielt. Rossoneri konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Im nächsten Spiel trifft Rossoneri daheim auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das 14.-platzierte BCO Alemannia Basel. Die Partie findet am 2. Oktober statt (17.00 Uhr, Bifang, Lausen).

Für Binningen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zwölf Punkten auf Rang 3. Nach zwei Siegen in Serie verliert Binningen erstmals wieder. Binningen verlor zudem erstmals zuhause.

Für Binningen geht es auswärts gegen FC Black Stars (Platz 6) weiter. Das Spiel findet am 2. Oktober statt (18.30 Uhr, Buschweilerhof, Basel).

Telegramm: SC Binningen - AC Rossoneri 0:3 (0:1) - Spiegelfeld, Binningen – Tore: 43. Leandro Ferreira 0:1. 54. Leandro Ferreira (Penalty) 0:2.93. Leandro Stasi 0:3. – Binningen: Gianfranco Ferrara, Alessio Enrique Ferrara, Betim Dauti, Joel Müller, Flavio Schmidig, Steven Banholzer, Huseyin Gürgün, Raphael Mathias, Fitim Dauti, Semi Trabelsi, Remo Hirschi. – Rossoneri: Gustavo De Oliveira Ribeiro, Manuel Brogly, Mirco Melita, Özgür Cansa Düzgünkaya, Kristian Vokrraj, Nico Frick, Leandro Ferreira, Cihad Kahraman, Shahir Hashem, Luka Krajic, Leandro Stasi. – Verwarnungen: 32. Raphael Mathias, 39. Shahir Hashem, 55. Gianfranco Ferrara, 77. Luka Krajic, 80. Mirco Melita, 96. Remo Hirschi – Ausschluss: 53. Steven Banholzer.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: FC Laufen - FC Breitenbach 3:2, US Olympia 1963 - FC Schwarz-Weiss b 0:2, FC Bubendorf - FC Therwil 5:2, SC Binningen - AC Rossoneri 0:3, FC Gelterkinden - FC Oberwil 0:3

Tabelle: 1. FC Laufen 6 Spiele/16 Punkte (23:5). 2. FC Therwil 6/12 (18:10), 3. SC Binningen 6/12 (15:10), 4. FC Oberwil 6/11 (12:7), 5. FC Bubendorf 6/10 (15:13), 6. FC Black Stars 5/9 (16:15), 7. FC Schwarz-Weiss b 6/9 (12:11), 8. AC Rossoneri 6/9 (14:13), 9. FC Gelterkinden 6/7 (12:15), 10. FC Concordia Basel 5/5 (6:12), 11. FC Zwingen 5/5 (11:14), 12. FC Breitenbach 6/4 (11:17), 13. US Olympia 1963 6/3 (10:16), 14. BCO Alemannia Basel 5/0 (4:21).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des FVNWS. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.09.2021 00:59 Uhr.