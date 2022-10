4. Liga, Gruppe 1 Aussenseiter Wallbach gewinnt gegen Virtus Liestal Überraschung bei Wallbach gegen Virtus Liestal: Der Tabellenelfte (Wallbach) hat am Sonntag zuhause den Tabellenfünften gleich 4:1 besiegt. 25.10.2022, 13.13 Uhr

Silvan Füglister eröffnete in der 17. Minute das Skore, als er für Wallbach das 1:0 markierte. Per Penalty erhöhte Andreas Stocker in der 69. Minute zum 2:0 für Wallbach. Wallbach erhöhte in der 79. Minute seine Führung durch Pascal Hasler weiter auf 3:0.

Simon Mirakaj verkürzte in der 80. Minute den Rückstand von Virtus Liestal auf 1:3. Es war ein Elfmeter. Das letzte Tor der Partie erzielte Alex Gerber, der in der 90. Minute die Führung für Wallbach auf 4:1 ausbaute.

Im Spiel gab es total acht Karten. Bei Wallbach sah Timo Patrik Helbling (74.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Wallbach weitere vier gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Virtus Liestal für Cyrill Ilg (29.), Ryan Odero Were (68.) und Andrea Lorenzo Blasi (90.).

Dass Wallbach gleich vier Tore erzielt, hat eher Seltenheitswert. Durchschnittlich hat das Team in seinen bisherigen zehn Spielen 1.7 Mal getroffen. Das bedeutet, dass Wallbach die achtbeste Offensive der Gruppe hat. Die Abwehr belegt Rang 7 mit durchschnittlich 2.5 zugelassenen Toren pro Spiel.

Der Sieg bedeutet für Wallbach, dass das Team nicht mehr auf einem Abstiegsplatz liegt. Acht Punkte bedeuten Rang 10. Das Team verbessert sich um einen Platz. Neu am Tabellenende liegt FC Rheinfelden 1909. Wallbach hat bisher zweimal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt. Wallbach siegte zudem erstmals auswärts.

Auf Wallbach wartet im nächsten Spiel das neuntplatzierte Team FC Diegten Eptingen, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am 29. Oktober statt (19.45 Uhr, Hofmatt, Diegten).

Für Virtus Liestal hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 15 Punkten auf Rang 5. Virtus Liestal hat bisher viermal gewonnen und fünfmal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Virtus Liestal zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Eiken. Das Spiel findet am 29. Oktober statt (17.00 Uhr, Stadion Gitterli, Liestal).

Telegramm: FC Wallbach-Zeiningen - AC Virtus Liestal 4:1 (1:0) - Unter Reben, Zeiningen – Tore: 17. Silvan Füglister 1:0. 69. Andreas Stocker (Penalty) 2:0.79. Pascal Hasler 3:0. 80. Simon Mirakaj (Penalty) 3:1.90. Alex Gerber 4:1. – Wallbach: David Waldmeier, Ramon Rutishauser, Diego Alletto, Andreas Stocker, Mirco Senn, Branko Popovic, Pascal Hasler, Silvan Füglister, Timo Patrik Helbling, Oliver Spähni, Philippe Baldinger. – Virtus Liestal: Alessandro Allegra, Raphael Buser, Alessandro Basile, Ognien Colovic, Ryan Odero Were, Leonardo Tufilli, Jonatan De Simone, Riccardo Costanzo, Cyrill Ilg, Andrea Lorenzo Blasi, Simon Mirakaj. – Verwarnungen: 29. Cyrill Ilg, 30. Ramon Rutishauser, 68. Timo Patrik Helbling, 68. Ryan Odero Were, 75. Alex Gerber, 80. Mirco Senn, 90. Andrea Lorenzo Blasi – Ausschluss: 74. Timo Patrik Helbling.

