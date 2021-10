2. Liga Auswärtserfolg für Aesch gegen Old Boys Aesch behielt im Spiel gegen Old Boys am Sonntag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 4:3. 10.10.2021, 19.02 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Aesch: Nico Thüring brachte seine Mannschaft in der 21. Minute 1:0 in Führung. Der Ausgleich für Old Boys fiel in der 31. Minute (Jonas Blatter). In der 42. Minute war es erneut Jonas Blatter, der Old Boys mit Function sein_ihrem Tor 2:1 in Führung brachte.

Gleichstand (2:2) hiess es wieder in der 54. Minute, als Joel Schultz für Aesch traf. In der 55. Minute gelang Damnjan Damnjanovic der Führungstreffer zum 3:2 für Aesch. Das Eigentor von Ruben Fernandez (57. Minute) bedeutete die 4:2-Führung für Aesch. Old Boys kam in der 71. Minute noch auf 3:4 heran, als Paul Mamot traf. Der Ausgleich fiel jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es total acht Karten. Bei Aesch sah Jeton Abazi (88.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Alessandro De Colle (36.), Yves Meier (62.) und Fabiano Cosimo Durante (91.). Old Boys kassierte vier gelbe Karten.

Der Sturm von Aesch sucht seinesgleichen in seiner Gruppe. Niemand erzielt so viele Tore pro Spiel: Im Schnitt erzielt das Team 3.4 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach neun Spielen, in denen die Offensive 31 Tore erzielte.

Aesch bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit 20 Punkten auf Rang 2. Für Aesch ist es der zweite Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel trifft Aesch zuhause auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das achtplatzierte FC Gelterkinden. Die Partie findet am 16. Oktober statt (17.00 Uhr, Löhrenacker, Aesch).

Für Old Boys hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zehn Punkten auf Rang 7. Old Boys hat bisher dreimal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Old Boys geht es auf fremdem Terrain gegen FC Dardania (Platz 10) weiter. Die Partie findet am 16. Oktober statt (19.00 Uhr, Rankhof, Basel).

Telegramm: BSC Old Boys - FC Aesch 3:4 (2:1) - Schützenmatte, Basel – Tore: 21. Nico Thüring 0:1. 31. Jonas Blatter 1:1. 42. Jonas Blatter 2:1. 54. Joel Schultz 2:2. 55. Damnjan Damnjanovic 2:3. 57. Eigentor (Ruben Fernandez) 2:4.71. Paul Mamot 3:4. – Old Boys: David Rothen, Riccardo Donadei, Mattia Durante, Gedion Belachew, Elia Bottacin, Marco Baumann, Tizian Todaro, Aimé Kusa Massa, Abdou Ndiaye, Jonas Blatter, Julius Desean Lansiquot. – Aesch: Srdan Lazic, Fabio Limardi, Marco Palmieri, Yves Meier, Uros Ristivojevic, Ruben Fernandez, Fabiano Cosimo Durante, Alessandro De Colle, Nico Thüring, Jeton Abazi, Joel Schultz. – Verwarnungen: 20. Mattia Durante, 36. Alessandro De Colle, 62. Yves Meier, 69. Elia Bottacin, 91. Francesco Savoca, 91. Fabiano Cosimo Durante, 94. Nico Winter – Ausschluss: 88. Jeton Abazi.

Tabelle: 1. FC Pratteln 8 Spiele/21 Punkte (22:7). 2. FC Aesch 9/20 (31:11), 3. FC Allschwil 8/16 (19:8), 4. FC Reinach 9/15 (19:21), 5. FC Wallbach-Zeiningen 8/14 (13:10), 6. SV Muttenz 8/12 (16:16), 7. BSC Old Boys 8/10 (15:16), 8. FC Gelterkinden 8/10 (10:13), 9. FC Möhlin-Riburg/ACLI 9/10 (16:15), 10. FC Dardania 8/8 (17:22), 11. FC Amicitia Riehen 8/5 (8:19), 12. SV Sissach 7/3 (8:22), 13. FC Birsfelden 8/1 (10:24), 14. NK Pajde 0/0 (0:0).

