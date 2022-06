4. Liga, Gruppe 4 Auswärtserfolg für Brüglingen Basel gegen Bottecchia BS Sieg für Brüglingen Basel: Gegen Bottecchia BS gewinnt das Team am Sonntag auswärts 3:1. 12.06.2022, 17.33 Uhr

(chm)

Das Skore eröffnete Nadim Oseman Vögelin in der 16. Minute. Er traf für Brüglingen Basel zum 1:0. Mit seinem Tor in der 30. Minute brachte Dario Frabotta Brüglingen Basel mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Brüglingen Basel erhöhte in der 53. Minute seine Führung durch Dominik Kurt weiter auf 3:0. Den Schlussstand stellte Joao Alves Santos Ventura in der 63. Minute her, als er für Bottecchia BS auf 1:3 verkürzte. Der Treffer fiel mittels Penalty.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Zahlreiche Gegentore sind für Bottecchia BS ein relativ häufiges Phänomen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 3.8 (Rang 11).

Keine Änderung in der Tabelle für Brüglingen Basel: 18 Punkte bedeuten Rang 10. Brüglingen Basel hat bisher fünfmal gewonnen und neunmal verloren.

Für Brüglingen Basel ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Bottecchia BS hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit elf Punkten auf Rang 11. Für Bottecchia BS war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Für Bottecchia BS ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: US Bottecchia BS - FF Brüglingen Basel 1:3 (0:2) - Sportanlage Rheinacker, Landauerstr. 45, – Tore: 16. Nadim Oseman Vögelin 0:1. 30. Dario Frabotta 0:2. 53. Dominik Kurt 0:3. 63. Joao Alves Santos Ventura (Penalty) 1:3. – Bottecchia BS: Davide Russo, Raffaele Peter, Fabio Perrotta, Claudio Lenzi, Gaetano Mancuso, Valerio Preite, Alex Cusenza, Samuele Di Siervi, Giuseppe Perticone, Giovanni Saggiomo, Tommasino Sommario. – Brüglingen Basel: Simon Hunziker, Jan Moritz Gramke, Florio Reber, Fabian Ronchi, Christian Rempfler, Nadim Oseman Vögelin, Dario Frabotta, Janis Merz, Jan Becker, Dominik Kurt, Fabio Vielmi. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 4:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 12.06.2022 17:12 Uhr.