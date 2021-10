4. Liga, Gruppe 3 Auswärtserfolg für Ettingen gegen Reinach – Loris Stöcklin trifft spät zum Sieg Reinach lag gegen Ettingen deutlich vorne, nämlich 2:0 (35. Minute) und 3:1 (61. Minute) - und verlor dennoch. Ettingen feiert einen 5:4-Auswärtssieg. 17.10.2021, 13.14 Uhr

(chm)

In der 61. Minute erhöhte Reinach seine Führung auf 3:1. Doch ab der 65. Minute setzte Ettingen zur Wende an, als Fabio Lyrer zum 2:3 traf. Das Team verwandelte den Rückstand in einen Sieg dank Toren von Fabio Lyrer (65.), Daniele D Aurelio (71.) und Loris Stöcklin (81., 84.).

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Ettingen hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Das Team schiesst im Schnitt 3.3 Tore pro Partie.

Ettingen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit 14 Punkten auf Rang 5. Ettingen hat bisher viermal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Ettingen daheim mit FC Therwil (Rang 11) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am Donnerstag (21. Oktober) (20.00 Uhr, Sportanlage Hintere Matten, Ettingen).

Nach der Niederlage büsst Reinach einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit zwölf Punkten auf Rang 7. Nach zwei Siegen in Serie verliert Reinach erstmals wieder.

Auf Reinach wartet im nächsten Spiel auswärts das sechstplatzierte Team SC Dornach, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am 24. Oktober statt (15.00 Uhr, Sportanlage Gigersloch, Dornach).

Telegramm: FC Reinach - FC Ettingen 4:5 (2:1) - Fiechten, Reinach – Tore: 6. Lenard Bubendorf 1:0. 35. Lenard Bubendorf 2:0. 44. Michel Aebi 2:1. 61. Dario Palma 3:1. 65. Fabio Lyrer 3:2. 71. Daniele D Aurelio 3:3. 81. Loris Stöcklin 3:4. 82. Yannick Strub 4:4. 84. Loris Stöcklin 4:5. – Reinach: Lukas Doppler, Fabian Huber, Lorenzo Di Cesare, Alain Kaiser, Robin Wimmer, Lenard Bubendorf, Michael Stephane Rodrigues Ramos, Robin Leuenberger, Gennaro Sacco, robin Martin, Dario Palma. – Ettingen: Luca Reck, Ramon Müller, Fabio Camiu, Nicolas Saladin, Benjamin Kohler, Fabio Lyrer, Cedric Planella, Michel Aebi, Luca Frisina, Loris Stöcklin, Felix Ebner. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 3: FC Reinach - FC Ettingen 4:5, FC Röschenz - FC Riederwald 6:0, FC Laufen a - SC Dornach 2:2, FC Oberwil - FC Brislach 3:2

Tabelle: 1. FC Röschenz 9 Spiele/22 Punkte (28:9). 2. FC Laufen a 9/21 (28:9), 3. FC Riederwald 9/16 (19:23), 4. FC Oberwil 9/16 (21:13), 5. FC Ettingen 9/14 (30:31), 6. SC Dornach 9/14 (23:13), 7. FC Reinach 9/12 (20:20), 8. FC Aesch 8/11 (33:18), 9. FC Münchenstein 8/10 (14:26), 10. FC Brislach 9/6 (18:36), 11. FC Therwil 8/3 (10:28), 12. FC Kleinlützel 8/3 (11:29).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 3 finden Sie auf der Website des FVNWS. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 17.10.2021 13:11 Uhr.