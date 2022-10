4. Liga, Gruppe 2 Auswärtserfolg für Ferad gegen Münchenstein FC Ferad behielt im Spiel gegen Münchenstein FC am Sonntag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 2:1. 09.10.2022, 20.39 Uhr

(chm)

Alle Tore fielen in einer Zeitspanne von nur 9 Minuten: Firat Oezdengiz eröffnete in der 30. Minute das Skore, als er für Ferad das 1:0 markierte. Mit seinem Tor in der 33. Minute brachte Eren Iscan Ferad mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Münchenstein FC kam in der 39. Minute auf ein Tor heran, als David Wenger per Elfmeter zum 1:2 traf.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Ferad machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 15 Punkten auf Rang 2. Für Ferad ist es bereits der fünfte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat zweimal zuhause und dreimal auswärts gewonnen.

Ferad spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Aesch b (Rang 9). Zu diesem Spiel kommt es am 16. Oktober (13.00 Uhr, Sportanlagen St. Jakob, Basel).

Für Münchenstein FC hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sieben Punkten auf Rang 8. Münchenstein FC hat bisher zweimal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Auf Münchenstein FC wartet im nächsten Spiel auswärts das siebtplatzierte Team FC Birsfelden, also der Tabellennachbar. Die Partie findet am 15. Oktober statt (19.30 Uhr, Sternenfeld, Birsfelden).

Telegramm: FC Münchenstein a - FC Ferad 1:2 (1:2) - Welschmatt, Münchenstein – Tore: 30. Firat Oezdengiz 0:1. 33. Eren Iscan 0:2. 39. David Wenger (Penalty) 1:2. – Münchenstein FC: Lenny Hämmerle, Fabio Vigorito, Basil Jäger, Dario Muchenberger, Davide Febbraio, Tom Steiner, Patrick Zimmermann, David Wenger, Andrin Spring, Nicolas Menz, Mahir Ali Calhan. – Ferad: Biran Kostu, Baran Yildiz, Kutlay Kocahal, Mehmet Elmali, Ali Kavak, Firat Oezdengiz, Murat Agac, Aziz Karagöz, Dilan Aktas, Serkan Birdemir, Eren Iscan. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 09.10.2022 20:35 Uhr.

