3. Liga, Gruppe 2 Auswärtserfolg für Münchenstein FC gegen Laufen – Siegtreffer in 89. Minute Münchenstein FC behielt im Spiel gegen Laufen am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 5:4. 05.11.2022, 22.58 Uhr

(chm)

Laufen war einmal in Führung, und zwar in der 83. Minute, als David Guntern zum Zwischenstand von 4:3 traf. In der 88. Minute traf Matteo Saracino für Münchenstein FC zum 4:4-Ausgleich.

Danach drehte Münchenstein FC auf. Das Team schoss ab der 89. Minute noch ein weitere Tore, während Laufen kein Tore mehr gelang. Der Endstand lautete 5:4.

Die Torschützen für Münchenstein FC waren: Valerio Ingrao, Matteo Saracino, James Riedberger, Giuliano Salvia und Biravin Sambasivam. Für Laufen waren mehrmals erfolgreich. Sie alle trafen zweimal. .

Laufen kassierte vier gelbe Karten. Münchenstein FC behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Münchenstein FC rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. 21 Punkte bedeuten Rang 7. Münchenstein FC hat bisher sechsmal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Münchenstein FC geht es zuhause gegen FC Bubendorf (Platz 9) weiter. Diese Begegnung findet am 11. März statt (20.00 Uhr, Sportplatz Au, Münchenstein).

Nach der Niederlage büsst Laufen zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 19 Punkten auf Rang 8. Für Laufen war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Laufen spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Dardania (Platz 11). Diese Begegnung findet am 11. März statt ( Uhr, Im Nau, Laufen).

Telegramm: FC Laufen - FC Münchenstein 4:5 (0:1) - Im Nau, Laufen – Tore: 31. James Riedberger 0:1. 46. Biravin Sambasivam 0:2. 48. Dario Plattner 1:2. 60. Giuliano Salvia 1:3. 66. Dario Plattner 2:3. 74. David Guntern 3:3. 83. David Guntern 4:3. 88. Matteo Saracino 4:4. 89. Valerio Ingrao 4:5. – Laufen: Reto Giger, Michel Raidler, Jean Pascal Rudin, Fabien Alain Freiberger, Fabrice Eichenberger, Joel Noirjean, David Guntern, Beat Spinnler, Andrin Steiner, Dario Plattner, Dominik Kofmehl. – Münchenstein FC: Kevin Meier, Arda Izgi, Joel Scherrer, Marco Di Benedetto, Thierry Schweizer, Luca Ritter, Noe Ledermann, James Riedberger, Andreja Miletic, Biravin Sambasivam, Giuliano Salvia. – Verwarnungen: 54. Jean Pascal Rudin, 68. Dario Plattner, 77. Andrin Steiner, 95. David Guntern.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 05.11.2022 22:01 Uhr.

