4. Liga, Gruppe 2 Auswärtserfolg für Nordstern gegen Ferad – Siegesserie von Ferad gebrochen Nordstern gewinnt am Sonntag auswärts gegen Ferad 4:2. 03.10.2021

Den Auftakt machte Firat Oezdengiz, der in der 11. Minute für Ferad zum 1:0 traf. Gleichstand stellte Usman Ali durch seinen Treffer für Nordstern in der 32. Minute her. Usman Ali war auch gleich für die 2:1-Führung (43. Minute) für Nordstern verantwortlich.

Nordstern baute die Führung in der 55. Minute (Argjend Turkaj) weiter aus (3:1). Nordstern erhöhte in der 60. Minute seine Führung durch Euron Beqiri weiter auf 4:1. Mit dem letzten Tor der Partie verkürzte Taylan Aslan in der 89. Minute für Ferad auf 2:4.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Nordstern erhielten Rouven Bernasconi (85.) und Arbin Kurtaj (88.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Ferad, Firat Oezdengiz (88.) kassierte sie.

Mit einem Tore-Schnitt von 4.3 Toren pro Spiel ist Nordstern bekannt für eine starke Offensive. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 3 mit durchschnittlich 1.6 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Ferad ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 21 Tore in sieben Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 3 Toren pro Spiel (Rang 8).

Dank dem Sieg führt Nordstern neu die Tabelle an. Die Mannschaft steht nach sieben Spielen bei 18 Punkten. Es macht einen Platz gut. Nordstern hat bisher sechsmal gewonnen und einmal verloren.

Nordstern bestreitet als nächstes zuhause das Spitzenspiel gegen das drittplatzierte Team FC Laufen b. Zu diesem Spiel kommt es am 10. Oktober (13.00 Uhr, Rankhof, Basel).

Für Ferad hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zwölf Punkten auf Rang 5. Nach vier Siegen in Serie verliert Ferad erstmals wieder.

Ferad spielt in der nächsten Partie auswärts gegen einen nominell schwächeren Gegner: SC Basel Nord (Rang 12). Diese Begegnung findet am 10. Oktober statt (15.00 Uhr, Rankhof, Basel).

Telegramm: FC Ferad - FC Nordstern BS 2:4 (1:2) - Sportanlagen St. Jakob, Basel – Tore: 11. Firat Oezdengiz 1:0. 32. Usman Ali 1:1. 43. Usman Ali 1:2. 55. Argjend Turkaj 1:3. 60. Euron Beqiri 1:4. 89. Taylan Aslan 2:4. – Ferad: Deniz Kececi, Diren Tasocak, Umut Ericek, Kutlay Kocahal, Firat Dogan, Ejder Kavak, Firat Oezdengiz, Eren Iscan, Deniz Mor, Taylan Aslan, Ali Elmali. – Nordstern: Rouven Bernasconi, Muhamet Mustafa, Jonas Oser, Muhamet Iseni, Tayyip Keita, Nicolas Ehifoh, Resul Demiri, Mirco Mascarini, Usman Ali, Euron Beqiri, Argjend Turkaj. – Verwarnungen: 85. Rouven Bernasconi, 88. Arbin Kurtaj, 88. Firat Oezdengiz.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 2: FC Ferad - FC Nordstern BS 2:4, FC Srbija 1968 - FC Atletico Basel 3:1, FC Laufen b - FC Birsfelden 2:1, FC Polizei Basel - SC Steinen Basel a 5:3

Tabelle: 1. FC Nordstern BS 7 Spiele/18 Punkte (30:11). 2. SC Binningen a 7/16 (29:10), 3. FC Laufen b 7/16 (14:8), 4. FC Arlesheim 7/13 (31:18), 5. FC Ferad 7/12 (28:21), 6. FC Birsfelden 7/8 (19:19), 7. SC Steinen Basel a 7/7 (17:20), 8. FC Polizei Basel 7/7 (19:40), 9. FC Atletico Basel 7/7 (20:25), 10. FC Srbija 1968 7/7 (11:25), 11. SV Muttenz 7/5 (11:15), 12. SC Basel Nord 7/4 (14:31).

