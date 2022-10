4. Liga, Gruppe 1 Auswärtserfolg für Pratteln gegen Virtus Liestal Pratteln behielt im Spiel gegen Virtus Liestal am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 4:3. 09.10.2022, 14.17 Uhr

(chm)

Janis Dannmeyer eröffnete in der 8. Minute das Skore, als er für Pratteln das 1:0 markierte. In der 27. Minute baute Veli Bal den Vorsprung für Pratteln auf zwei Tore aus (2:0). In der 40. Minute verwandelte Leonardo Tufilli erfolgreich einen Elfmeter und brachte Virtus Liestal so auf 1:2 heran.

Leutrim Teplani sorgte in der 43. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Pratteln. Dank dem Treffer von Riccardo Costanzo (47.) reduzierte sich der Rückstand für Virtus Liestal auf ein Tor (2:3). Pratteln baute die Führung in der 62. Minute (Ufuk Yorozlu) weiter aus (4:2). In der Schlussphase kam Virtus Liestal noch auf 3:4 heran. Jonatan De Simone war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 95. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Virtus Liestal erhielten Stefano Petrucci (37.) und Riccardo Costanzo (46.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Pratteln erhielt: Aldin Becirovic (39.)

In seiner Gruppe hat Pratteln den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Die total 25 Tore in acht Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.1 Toren pro Match.

Mit dem Sieg rückt Pratteln um einen Platz nach vorne. Mit 18 Punkten liegt das Team auf Rang 3. Für Pratteln ist es bereits der sechste Sieg der laufenden Saison. Das Team hat zweimal zuhause und viermal auswärts gewonnen.

Pratteln tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von FC Eiken an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 16. Oktober (17.00 Uhr, In den Sandgruben, Pratteln).

Nach der Niederlage büsst Virtus Liestal zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 15 Punkten auf Rang 5. Virtus Liestal hat bisher viermal gewonnen und dreimal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Virtus Liestal auswärts mit seinem Tabellennachbarn FC Kaiseraugst (Platz 4) zu tun. Das Spiel findet am 15. Oktober statt (18.00 Uhr, Im Liner, Kaiseraugst).

Telegramm: AC Virtus Liestal - FC Pratteln 3:4 (1:3) - Stadion Gitterli, Liestal – Tore: 8. Janis Dannmeyer 0:1. 27. Veli Bal 0:2. 40. Leonardo Tufilli (Penalty) 1:2.43. Leutrim Teplani 1:3. 47. Riccardo Costanzo 2:3. 62. Ufuk Yorozlu 2:4. 95. Jonatan De Simone 3:4. – Virtus Liestal: Sacha Nink, Alessandro Basile, Riccardo Basile, Sahincan Aydogdu, Radovan Colovic, Raphael Buser, Simon Mirakaj, Leonardo Tufilli, Nico De Simone, Riccardo Costanzo, Fabio Petrucci. – Pratteln: Navid Nategh, Nicolas Kent, Aldin Becirovic, Joel Schwendinger, Ufuk Yorozlu, Jack Onpeng, Semih Cin, Jorma Isenschmid, Leutrim Teplani, Janis Dannmeyer, Veli Bal. – Verwarnungen: 37. Stefano Petrucci, 39. Aldin Becirovic, 46. Riccardo Costanzo.

