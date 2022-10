3. Liga, Gruppe 2 Auswärtserfolg für Schwarz-Weiss gegen Bubendorf Schwarz-Weiss behielt im Spiel gegen Bubendorf am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 4:2. 23.10.2022, 07.38 Uhr

(chm)

Den Auftakt machte Sol Liechti, der in der 18. Minute für Schwarz-Weiss zum 1:0 traf. In der 49. Minute traf Arjon Ademi für Bubendorf zum 1:1-Ausgleich. Besian Bunjaku brachte Schwarz-Weiss 2:1 in Führung (70. Minute).

In der 75. Minute baute Sol Liechti den Vorsprung für Schwarz-Weiss auf zwei Tore aus (3:1). In der 76. Minute gelang Bubendorf (Arjon Ademi) der Anschlusstreffer (2:3). Das letzte Tor der Partie fiel in der 87. Minute, als Besian Bunjaku für Schwarz-Weiss auf 4:2 erhöhte.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist Schwarz-Weiss eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 1.8 pro Spiel. Das bedeutet, dass Schwarz-Weiss die neuntbeste Offensive der Gruppe hat. Die Defensive belegt Rang 5 mit durchschnittlich 1.6 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Bubendorf ein relativ häufiges Phänomen. Die total 32 Gegentore in zehn Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.2 Toren pro Match (Rang 12).

Schwarz-Weiss rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. 16 Punkte bedeuten Rang 7. Schwarz-Weiss hat bisher fünfmal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt. Schwarz-Weiss konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Im nächsten Spiel kriegt es Schwarz-Weiss zuhause mit seinem Tabellennachbarn FC Laufen (Platz 6) zu tun. Diese Begegnung findet am Dienstag (25. Oktober) statt (20.45 Uhr, Sportzentrum Pfaffenholz, Basel).

Für Bubendorf hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zehn Punkten auf Rang 9. Für Bubendorf war es bereits die vierte Niederlage in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Bubendorf auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Breitenbach. Diese Begegnung findet am Mittwoch (26. Oktober) statt (20.15 Uhr, Sportanlage Grien, Breitenbach).

Telegramm: FC Bubendorf - FC Schwarz-Weiss a 2:4 (0:1) - Brühl, Bubendorf – Tore: 18. Sol Liechti 0:1. 49. Arjon Ademi 1:1. 70. Besian Bunjaku 1:2. 75. Sol Liechti 1:3. 76. Arjon Ademi 2:3. 87. Besian Bunjaku 2:4. – Bubendorf: Silas Ackermann, Mario Lenzin, Severin Gentsch, Nikola Jancic, Manuel Wagner, Janis Eggimann, Dario Minnig, Christian Preiswerk, Alessio Restieri, Alessio Di Benedetto, Arjon Ademi. – Schwarz-Weiss: Luca Brunner, Maurice Dubois, Rrap Cerkini, Mahir Mulabdic, Mauro Spampinato, Besian Bunjaku, Patrick Ruas Dias, Noah Böni, Niklas Roelli, Filmon Tesfalidet, Sol Liechti. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 23.10.2022 07:36 Uhr.

