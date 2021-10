3. Liga, Gruppe 1 Auswärtserfolg für Zwingen gegen Gelterkinden Sieg für Zwingen: Gegen Gelterkinden gewinnt das Team am Samstag auswärts 3:1. 24.10.2021, 00.06 Uhr

Den Auftakt machte Sandro Piatti, der in der 4. Minute für Zwingen zum 1:0 traf. In der 59. Minute schoss Dominique Tschabold Zwingen mittels Elfmeter zur 2:0-Führung. Renato Lisser baute in der 72. Minute die Führung für Zwingen weiter aus (3:0). Marco Erny sorgte in der Schlussphase noch für Resultatkosmetik für Gelterkinden: er traf in der 81. Minute zum 1:3

Gelbe Karten gab es bei Zwingen für Patrick Müller (55.) und Sandro Piatti (55.). Bei Gelterkinden erhielten Alexander Thommen (25.) und Jannis Lüthy (92.) eine gelbe Karte.

Mit einem Tore-Schnitt von 2.8 Toren pro Spiel ist Zwingen bekannt für eine starke Offensive. Statistisch gesehen hat das Team die viertbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 10 mit durchschnittlich 2.5 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Gelterkinden kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 3.2 (Rang 12).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Zwingen. 14 Punkte bedeuten Rang 9. Zwingen hat bisher viermal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Zwingen geht es auf fremdem Terrain gegen FC Concordia Basel (Platz 11) weiter. Diese Begegnung findet am Mittwoch (27. Oktober) statt (20.45 Uhr, Sportanlagen St. Jakob, Basel).

Mit der Niederlage rückt Gelterkinden in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit sieben Punkten neu Platz 12. Gelterkinden hat bisher zweimal gewonnen, siebenmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Gelterkinden auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team AC Rossoneri. Das Spiel findet am Mittwoch (27. Oktober) statt (20.00 Uhr, Bifang, Lausen).

Telegramm: FC Gelterkinden - FC Zwingen 1:3 (0:1) - Wolfstiege, Gelterkinden – Tore: 4. Sandro Piatti 0:1. 59. Dominique Tschabold (Penalty) 0:2.72. Renato Lisser 0:3. 81. Marco Erny (Penalty) 1:3. – Gelterkinden: Jannis Lüthy, Ramon Wiederkehr, Alexander Thommen, Peppino Martin, Manuel Wiederkehr, Mike Kaufmann, Joël Hänggi, Yannick Brogle, Noa Merz, Marek Binjas, Marco Erny. – Zwingen: Thomas Von Rohr, Luca Labhart, Marc Steiner, Sandro Guthauser, Sandro Schütz, Matthias Nussbaumer, Sandy Sprunger, Patrick Müller, Dominique Tschabold, Renato Lisser, Sandro Piatti. – Verwarnungen: 25. Alexander Thommen, 55. Patrick Müller, 55. Sandro Piatti, 92. Jannis Lüthy.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: FC Black Stars - FC Schwarz-Weiss b 4:0, US Olympia 1963 - BCO Alemannia Basel 3:0, FC Oberwil - FC Therwil 1:2, FC Bubendorf - AC Rossoneri 1:3, FC Gelterkinden - FC Zwingen 1:3, SC Binningen - FC Laufen 0:5

Tabelle: 1. FC Laufen 10 Spiele/26 Punkte (35:7). 2. FC Therwil 10/22 (30:14), 3. AC Rossoneri 10/19 (28:14), 4. FC Black Stars 10/19 (33:20), 5. FC Oberwil 10/15 (19:14), 6. SC Binningen 10/15 (19:26), 7. FC Schwarz-Weiss b 10/14 (18:20), 8. FC Bubendorf 10/14 (23:22), 9. FC Zwingen 10/14 (28:25), 10. FC Breitenbach 9/13 (19:19), 11. FC Concordia Basel 9/7 (11:21), 12. FC Gelterkinden 10/7 (16:32), 13. US Olympia 1963 10/6 (18:32), 14. BCO Alemannia Basel 10/3 (7:38).

