3. Liga, Gruppe 2 Auswärtssieg für Muttenz gegen Amicitia Riehen – Claudio Emanuel Pinto Da Silva Freitas entscheidet Spiel Muttenz gewinnt am Sonntag auswärts gegen Amicitia Riehen 2:1. 29.05.2022, 23.51 Uhr

Ein Eigentor von Amit Amiti brachte in der 8. Minute die 1:0-Führung für Amicitia Riehen. Ein Penalty, erfolgreich verwandelt durch Mehmet Gecici, sorgte in der 35 für den Ausgleich für Muttenz. Claudio Emanuel Pinto Da Silva Freitas sorgte in der 57. Minute für die entscheidende Führung zu Gunsten von Muttenz. Es blieb der letzte Treffer der Partie.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Amit Amiti von Muttenz erhielt in der 78. Minute die gelbe Karte.

Die Tabellensituation hat sich für Muttenz nicht verändert. Mit 33 Punkten liegt das Team auf Rang 9. Für Muttenz ist es der zweite Sieg in Serie.

Für Muttenz geht es in einem Heimspiel gegen FC Reinach (Platz 12) weiter. Die Partie findet am 12. Juni statt (15.00 Uhr, Sportplatz Margelacker, Muttenz).

Amicitia Riehen verharrt nach der Niederlage auf dem 14. Und damit letzten Platz. Amicitia Riehen hat bisher zweimal gewonnen, 21mal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Mit dem achtplatzierten FC Lausen 72 kriegt es Amicitia Riehen als nächstes auf fremdem Terrain mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am 12. Juni statt (15.00 Uhr, Bifang, Lausen).

Telegramm: FC Amicitia Riehen - SV Muttenz 1:2 (1:1) - Grendelmatte, Riehen – Tore: 8. Eigentor (Amit Amiti) 1:0.35. Mehmet Gecici (Penalty) 1:1.57. Claudio Emanuel Pinto Da Silva Freitas 1:2. – Amicitia Riehen: Marcello Borghetti, Noah Rossi, Raphael Pregger, Alain Demund, Yannick Schlup, Severin Manser, Daniel Wipfli, Janik Schenker, Jannis Erlacher, Marvin Brügger, Marco Corti. – Muttenz: Bora Kul, Dominik Amsler, Marco Greppi, Loris Degen, Steve Marley Mengue Tchoula, Burak Hacilar, Amit Amiti, Mehmet Gecici, Shirvan Tas, Fabio Bächtold, Sidar Manis. – Verwarnungen: 78. Amit Amiti.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

