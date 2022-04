4. Liga, Gruppe 3 Auswärtssieg für Oberwil gegen Reinach – Später Siegtreffer Oberwil gewinnt am Donnerstag auswärts gegen Reinach 3:2. 22.04.2022, 22.27 Uhr

(chm)

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Oberwil das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 86. Minute war Manuel Opprecht.

Clifford Otieno Ouma hatte mit dem ersten Tor der Partie (14. Minut.) oberwil 1:0 in Führung gebracht. Eloy Seoane Sanchez erhöhte in der 25. Minute zur 2:0-Führung für Oberwil. Dank dem Treffer von Lenard Bubendorf (32.) reduzierte sich der Rückstand für Reinach auf ein Tor (1:2). Per Elfmeter glich Yannick Strub das Spiel in der 48. Minute für Reinach wieder aus.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Oberwil für Eloy Seoane Sanchez (46.) und Deniz Kececi (53.). Die einzige gelbe Karte bei Reinach erhielt: Andri Brodmann (51.)

Mit dem Sieg rückt Oberwil um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 22 Punkten auf Rang 6. Für Oberwil ist es der zweite Sieg in Serie.

Oberwil spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Therwil (Platz 11). Das Spiel findet am Samstag (23. April) statt (19.30 Uhr, Eisweiher, Oberwil).

Für Reinach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 19 Punkten auf Rang 8. Reinach hat bisher sechsmal gewonnen, achtmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Reinach in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Röschenz. Diese Begegnung findet am Samstag (23. April) statt (18.00 Uhr, Sportplatz Fluh, Röschenz).

Telegramm: FC Reinach - FC Oberwil 2:3 (1:2) - Fiechten, Reinach – Tore: 14. Clifford Otieno Ouma 0:1. 25. Eloy Seoane Sanchez 0:2. 32. Lenard Bubendorf 1:2. 48. Yannick Strub (Penalty) 2:2.86. Manuel Opprecht 2:3. – Reinach: Dominik Fellmann, Fabian Huber, Alain Kaiser, Yannick Stücklin, robin Martin, Lenard Bubendorf, Michael Stephane Rodrigues Ramos, Andri Brodmann, Gennaro Sacco, Yannick Strub, Dario Palma. – Oberwil: Tobias Hollinger, Nunzio Incognito, Deniz Kececi, Cédric Hartmann, Serkan Torun, Ivica Ohnjec, Eloy Seoane Sanchez, Timo Grütter, Manuel Opprecht, Clifford Otieno Ouma, Sander Arets. – Verwarnungen: 46. Eloy Seoane Sanchez, 51. Andri Brodmann, 53. Deniz Kececi.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.04.2022 22:24 Uhr.