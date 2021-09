2. Liga Auswärtssieg für Old Boys gegen Sissach Sieg für Old Boys: Gegen Sissach gewinnt das Team am Samstag auswärts 2:0. 12.09.2021, 14.41 Uhr

(chm)

Old Boys entschied die Partie durch einen Doppelschlag: Zunächst war Nico Winter in der 90. Minute erfolgreich, dann traf Paul Mamot drei Minuten später zum 2:0.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Old Boys für Riccardo Donadei (13.) und Semir Erovic (93.). Für Sissach gab es keine Karte.

Old Boys machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um vier Plätze und liegt neu mit sechs Punkten auf Rang 5. Old Boys hat bisher zweimal gewonnen und dreimal verloren.

Old Boys spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Möhlin-Riburg/ACLI (Platz 8). Die Partie findet am 18. September statt (18.00 Uhr, Sportzentrum Steinli, Möhlin).

Für Sissach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zwei Punkten auf Rang 11. Für Sissach ist es bereits die dritte Niederlage der laufenden Saison. Zwei Spiele von Sissach gingen unentschieden aus.

Für Sissach geht es auswärts gegen FC Gelterkinden (Platz 6) weiter. Das Spiel findet am 18. September statt (18.00 Uhr, Wolfstiege, Gelterkinden).

Telegramm: SV Sissach - BSC Old Boys 0:2 (0:0) - Sportzentrum Tannenbrunn, Sissach – Tore: 90. Nico Winter 0:1. 93. Paul Mamot 0:2. – Sissach: Ilir Misini, Luca Rust, Frank Duttweiler, Daniel Rickenbacher, Necati Türkyilmaz, Joel Roth, Davide Branca, Goran Petrovic, Severin Isler, Arbnor Rexhaj, Alban Zeqiri. – Old Boys: Semir Erovic, Mattia Durante, Riccardo Donadei, Maximilian Mamot, Claudio Pier Di Lisa, Aimé Kusa Massa, Gedion Belachew, Tizian Todaro, Jordanco Danev, Paul Mamot, Kerim Yilmaz. – Verwarnungen: 13. Riccardo Donadei, 93. Semir Erovic.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: FC Pratteln - FC Gelterkinden 3:2, FC Birsfelden - FC Aesch 1:4, SV Sissach - BSC Old Boys 0:2, FC Amicitia Riehen - FC Reinach 2:3, FC Wallbach-Zeiningen - FC Möhlin-Riburg/ACLI 1:1

Tabelle: 1. FC Aesch 5 Spiele/13 Punkte (17:4). 2. FC Pratteln 5/12 (14:7), 3. FC Reinach 5/12 (13:7), 4. FC Allschwil 4/10 (11:4), 5. BSC Old Boys 5/6 (7:11), 6. FC Gelterkinden 5/6 (8:8), 7. SV Muttenz 3/5 (6:5), 8. FC Möhlin-Riburg/ACLI 5/5 (10:11), 9. FC Wallbach-Zeiningen 4/4 (6:7), 10. FC Dardania 4/3 (9:13), 11. SV Sissach 5/2 (5:12), 12. FC Amicitia Riehen 4/1 (4:15), 13. FC Birsfelden 4/1 (5:11), 14. NK Pajde 0/0 (0:0).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga finden Sie auf der Website des FVNWS. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 12.09.2021 14:38 Uhr.