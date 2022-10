4. Liga, Gruppe 1 Auswärtssieg für Sissach gegen Rheinfelden 1909 Sissach gewinnt am Samstag auswärts gegen Rheinfelden 1909 3:1. 09.10.2022, 18.28 Uhr

(chm)

Rheinfelden 1909 ging zunächst in der 78. Minute in Führung, als Lucca Spohn zum 1:0 traf. Nur drei Minuten später schaffte Joel Gerber aber den Ausgleich für Sissach. Olivier Lerch schoss Sissach in der 92. Minute zur 2:1-Führung. Das letzte Tor der Partie fiel in der 96. Minute, als Alex Nyarko die Führung für Sissach auf 3:1 erhöhte.

Bei Rheinfelden 1909 sah Niro Perez (95.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Gianni Parrillo (41.), Tolga Deniz (56.) und Juan Castro Nunes (89.). Eine Verwarnung gab es für Sissach, nämlich für Marvin Schneider (39.).

Zahlreiche Gegentore sind für Rheinfelden 1909 ein relativ häufiges Phänomen. Das Team kassiert im Schnitt 2.8 Tore pro Partie (Rang 8).

Der Sieg brachte Sissach über den Strich. Das Team liegt mit sechs Punkten auf Rang 9. Das ist ein Sprung um drei Plätze. Sissach hat bisher zweimal gewonnen und sechsmal verloren.

Sissach spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Laufenburg-Kaisten (Platz 6). Das Spiel findet am 16. Oktober statt (13.00 Uhr, Sportzentrum Tannenbrunn, Sissach).

Nach der Niederlage übernimmt Rheinfelden 1909 neu das Schlusslicht der Tabelle. Die Mannschaft steht nach acht Spielen bei vier Punkten Das Team verliert damit einen Platz. Für Rheinfelden 1909 ist es bereits die vierte Niederlage der laufenden Saison. Vier Spiele von Rheinfelden 1909 gingen unentschieden aus.

Im nächsten Spiel kriegt es Rheinfelden 1909 auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Frenkendorf. Die Partie findet am 15. Oktober statt (18.00 Uhr, Sportplatz Kittler, Frenkendorf).

Telegramm: FC Rheinfelden 1909 - SV Sissach 1:3 (0:0) - Im Schiffacker, Rheinfelden – Tore: 78. Lucca Spohn 1:0. 81. Joel Gerber 1:1. 92. Olivier Lerch 1:2. 96. Alex Nyarko 1:3. – Rheinfelden 1909: Aidan Müller, Andreas Bolinger, Maik Götting, Tolga Deniz, Gianni Parrillo, Nils Moens, Niro Perez, Besart Albert Rrahmani, Görkem Yildiz, Jerome Ammann, Juan Castro Nunes. – Sissach: Marc Kühn, Matteo Tomeo, Jeton Asani, Aurin Stricker, Pascal Keller, Marvin Schneider, Gustavo Lourenco Goncalves, Alex Nyarko, Olivier Lerch, Dennis Schaub, Maurice Simon. – Verwarnungen: 39. Marvin Schneider, 41. Gianni Parrillo, 56. Tolga Deniz, 89. Juan Castro Nunes – Ausschluss: 95. Niro Perez.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Datenstand: 09.10.2022 18:25 Uhr.

