4. Liga, Gruppe 2 Bachletten 2020 stolpert gegen Aesch – Bachletten 2020 verliert nach vier Siegen Aesch hat am Samstag gegen Bachletten 2020 die Überraschung geschafft: Die neuntplatzierte Mannschaft siegt zuhause gegen das viertklassierte Team 2:1. 24.10.2022, 22.05 Uhr

Alle Tore fielen in einer Zeitspanne von nur 19 Minuten: Yannick Schultz eröffnete in der 69. Minute das Skore, als er für Aesch das 1:0 markierte. Cihan Güclü sorgte in der 78. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Aesch. In der Schlussphase kam Bachletten 2020 noch auf 1:2 heran. Benjamin Klemperer war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 88. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Bachletten 2020 erhielten Benjamin Thalmann (46.) und Fionn Bumann (64.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Aesch, Tristan Cantaluppi (43.) kassierte sie.

Aesch machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit zehn Punkten auf Rang 7. Aesch hat bisher dreimal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt. Aesch siegte zudem erstmals auswärts.

Aesch spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Birsfelden (Platz 9). Diese Begegnung findet am 29. Oktober statt (19.30 Uhr, Sternenfeld, Birsfelden).

Für Bachletten 2020 hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 16 Punkten auf Rang 4. Bachletten 2020 hat bisher fünfmal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Bachletten 2020 tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von NK Posavina an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Das Spiel findet am 19. März statt ( Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Telegramm: FC Aesch b - FC Bachletten 2020 2:1 (0:0) - Löhrenacker, Aesch – Tore: 69. Yannick Schultz 1:0. 78. Cihan Güclü 2:0. 88. Benjamin Klemperer 2:1. – Aesch: Robin Leuenberger, Cihad Yalin, Cihan Güclü, Philippe Stebler, Gabriele Franzo, Kevin Willimann, Salvatore Falbo, Giona Faraone, Omid Ahmadi, Tristan Cantaluppi, Yannick Schultz. – Bachletten 2020: David Baier, Alain Dubach, Fionn Bumann, Diego Mighali, Benjamin Thalmann, Milan Brupbacher, Pascal Wohlwender, Tobias Thommen, Nicolas Staehelin, Silas Bader, Marco Räss. – Verwarnungen: 43. Tristan Cantaluppi, 46. Benjamin Thalmann, 64. Fionn Bumann.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

