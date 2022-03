4. Liga, Gruppe 2 Basel Nord bezwingt auswärts Atletico Basel – Millyon Layne als Matchwinner Basel Nord behielt im Spiel gegen Atletico Basel am Sonntag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 3:2. 21.03.2022, 12.48 Uhr

Basel Nord holte gegen Atletico Basel zweimal einen Rückstand auf und gewann schliesslich.

Im Detail: Den Auftakt machte Gökhan Karatas, der in der 5. Minute für Atletico Basel zum 1:0 traf. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 30. Minute, als Filmon Tedros für Basel Nord traf. Lawen Suleiman erzielte in der 49. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Atletico Basel.

Basel Nord glich in der 53. Minute durch Mulue Hadish aus. Millyon Layne sorgte in der 75. Minute für die entscheidende Führung zu Gunsten von Basel Nord. Es blieb der letzte Treffer der Partie.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Egzon Krasniqi von Atletico Basel erhielt in der 49. Minute die gelbe Karte.

Die Abwehr von Atletico Basel kassiert nicht selten viele Gegentore. Total liess das Team 39 Tore in zwölf Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 3 Toren pro Spiel (Rang 10).

Dank dem Sieg liegt Basel Nord neu über dem Strich. Das Team liegt mit sieben Punkten auf Rang 9. Das Team rückt damit um zwei Plätze vor. Neu am Tabellenende liegt FC Polizei Basel. Basel Nord hat bisher dreimal gewonnen, achtmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Basel Nord spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Arlesheim (Platz 4). Die Partie findet am 27. März statt (15.00 Uhr, Rankhof, Basel).

Mit der Niederlage rückt Atletico Basel in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit sieben Punkten neu Platz 10. Für Atletico Basel war es bereits die vierte Niederlage in Serie.

Atletico Basel trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Polizei Basel (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 27. März statt (13.00 Uhr, Sportanlagen St. Jakob, Basel).

Telegramm: FC Atletico Basel - SC Basel Nord 2:3 (1:1) - Landauer, Basel – Tore: 5. Gökhan Karatas 1:0. 30. Filmon Tedros 1:1. 49. Lawen Suleiman 2:1. 53. Mulue Hadish 2:2. 75. Millyon Layne 2:3. – Atletico Basel: Pajtim Kerimi, Felipe Gmür, Gökhan Karatas, Daudi Haase, Miguel Andres Arauz Robredo, Nenad Ilic, Isa Fejza, Hasan Hüseyin Ede, Iker Gomez Maio, Egzon Krasniqi, Lawen Suleiman. – Basel Nord: Sador Abraha, Thomas Layne, Welid Yacob, Awet Tesfazghi Sibhatu, Amaniel Gebremikael, Gion Manuel Hägi, Millyon Layne, Filimon Berhe, Mulue Hadish, Hussein Jemal, Filmon Tedros. – Verwarnungen: 49. Egzon Krasniqi.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 2: SC Binningen a - SV Muttenz 4:1, SC Steinen Basel a - FC Birsfelden 4:2, FC Atletico Basel - SC Basel Nord 2:3

Tabelle: 1. SC Binningen a 13 Spiele/28 Punkte (44:17). 2. FC Nordstern BS 13/25 (35:18), 3. FC Ferad 13/24 (54:29), 4. FC Arlesheim 13/21 (39:23), 5. FC Laufen b 13/17 (19:18), 6. FC Srbija 1968 12/13 (15:33), 7. SC Steinen Basel a 13/13 (28:32), 8. FC Birsfelden 13/11 (25:29), 9. SC Basel Nord 13/7 (18:44), 10. FC Atletico Basel 13/7 (21:39), 11. SV Muttenz 13/6 (19:35), 12. FC Polizei Basel [[t.gp]]/0 (0:0).

