3. Liga, Gruppe 2 Binningen bezwingt Schwarz-Weiss – Später Siegtreffer durch Fynn Von Planta Sieg für Binningen: Gegen Schwarz-Weiss gewinnt das Team am Samstag zuhause 2:1. 16.10.2022, 13.20 Uhr

Der Siegtreffer für Binningen gelang Fynn Von Planta in der 83. Minute. In der 38. Minute hatte Lorenzo Salvia Binningen in Führung gebracht. Der Ausgleich für Schwarz-Weiss fiel in der 66. Minute durch Sol Liechti.

Gelbe Karten gab es bei Binningen für Benjamin Wirth (61.), Tim Klein (74.) und Selim Bürgin (75.). Bei Schwarz-Weiss erhielten Besian Bunjaku (40.) und Rrap Cerkini (44.) eine gelbe Karte.

In seiner Gruppe hat Binningen den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Durchschnittlich trifft die Offensive 3.8 Mal pro Partie. In der Abwehr ist Binningen sogar Leader: Kein Team kassiert weniger Tore. Total liess das Team 9 Tore in neun Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1 Toren pro Spiel (Rang 1).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Binningen. 21 Punkte bedeuten Rang 3. Binningen hat bisher siebenmal gewonnen und zweimal verloren.

Für Binningen geht es auswärts gegen FC Laufen (Platz 7) weiter. Das Spiel findet am 22. Oktober statt (18.00 Uhr, Im Nau, Laufen).

Für Schwarz-Weiss hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 13 Punkten auf Rang 8. Schwarz-Weiss hat bisher viermal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Auf Schwarz-Weiss wartet im nächsten Spiel auswärts das neuntplatzierte Team FC Bubendorf, also der Tabellennachbar. Die Partie findet am 22. Oktober statt (20.00 Uhr, Brühl, Bubendorf).

Telegramm: SC Binningen b - FC Schwarz-Weiss a 2:1 (1:0) - Spiegelfeld, Binningen – Tore: 38. Lorenzo Salvia 1:0. 66. Sol Liechti 1:1. 83. Fynn Von Planta 2:1. – Binningen: Florian Jenny, Manuel Escher, Tim Klein, Alexander Hafner, Marvin Laissue, Luca Yildiz, Esat Ölmez, Benjamin Wirth, Selim Bürgin, Lorenzo Salvia, Fynn Von Planta. – Schwarz-Weiss: Yves Lampart, Dario Zumsteg, Mahir Mulabdic, Rrap Cerkini, Maurice Dubois, Besian Bunjaku, Janosch Martens, Luca Bosco Ferreira Caviezel, Dominique Sutter, Patrick Ruas Dias, Sol Liechti. – Verwarnungen: 40. Besian Bunjaku, 44. Rrap Cerkini, 61. Benjamin Wirth, 74. Tim Klein, 75. Selim Bürgin.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

