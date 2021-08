4. Liga, Gruppe 2 Binningen gewinnt auch zweites Spiel, erneute Niederlage für Ferad Im zweiten Spiel der neuen Saison gewinnt Binningen zuhause gegen Ferad 3:2. Es ist bereits der zweite Sieg für das Team. 29.08.2021, 19.08 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Flavio Krug für Binningen. In der 25. Minute traf er zum 1:0. Zum Ausgleich für Ferad traf Eren Iscan in der 52. Minute. In der 65. Minute war es an Francesco Biafora, Binningen 2:1 in Führung zu bringen.

Der gleiche Francesco Biafora war in der 80. Minute auch für das 3:1 für Binningen verantwortlich. Es handelte sich um einen Penalty. Per Penalty traf Ali Elmali in der 83. Minute für Ferad zum Anschlusstreffer (2:3)

Bei Binningen erhielten Olivier Regis (23.) und Edmond Schaub (83.) eine gelbe Karte. Bei Ferad erhielten Eren Iscan (23.) und Taylan Aslan (85.) eine gelbe Karte.

Binningen steht mit sechs Punkten auf Rang 1. Binningen trifft im nächsten Spiel auswärts auf das stark gestartete Team FC Laufen b. Die Partie findet am 4. September statt (19.00 Uhr, Im Nau, Laufen).

Nach dem zweiten Spiel steht Ferad mit null Punkten auf dem zwölften Rang. Ferad spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Srbija 1968. Die Partie findet am 5. September statt (13.00 Uhr, Sportanlagen St. Jakob, Basel).

Telegramm: SC Binningen a - FC Ferad 3:2 (1:0) - Spiegelfeld, Binningen – Tore: 25. Flavio Krug 1:0. 52. Eren Iscan 1:1. 65. Francesco Biafora 2:1. 80. Francesco Biafora (Penalty) 3:1.83. Ali Elmali (Penalty) 3:2. – Binningen: Jason Exizidis Meier, Esteve Chamorro Rivera, Yves Hürlimann, Volkan Kaya, Robin Baer, Olivier Regis, Flavio Krug, Pablo Krug, Samir Jendoubi, Francesco Biafora, Melvin Fehlbaum. – Ferad: Diren Tasocak, Umut Ericek, Kutlay Kocahal, Firat Dogan, Deniz Kececi, Deniz Mor, Baran Yildiz, Taylan Aslan, Aziz Karagöz, Eren Iscan, Ali Elmali. – Verwarnungen: 23. Olivier Regis, 23. Eren Iscan, 83. Edmond Schaub, 85. Taylan Aslan.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 2: FC Atletico Basel - FC Polizei Basel 8:2, SC Binningen a - FC Ferad 3:2, FC Srbija 1968 - SV Muttenz 3:1, SC Steinen Basel a - FC Laufen b 1:3

Tabelle: 1. SC Binningen a 2 Spiele/6 Punkte (5:3). 2. FC Atletico Basel 2/6 (13:5), 3. FC Laufen b 2/6 (7:4), 4. FC Nordstern BS 2/6 (9:7), 5. FC Arlesheim 2/3 (12:7), 6. FC Polizei Basel 2/3 (6:10), 7. FC Srbija 1968 2/3 (5:5), 8. FC Birsfelden 2/1 (5:6), 9. SC Steinen Basel a 2/1 (3:5), 10. SV Muttenz 2/0 (2:5), 11. SC Basel Nord 2/0 (5:13), 12. FC Ferad 2/0 (5:7).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des FVNWS. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.08.2021 15:03 Uhr.