3. Liga, Gruppe 2 Binningen gewinnt deutlich gegen Concordia BS Sieg für Binningen: Gegen Concordia BS gewinnt das Team am Samstag zuhause 3:0. 28.08.2022, 12.29 Uhr

Das Tor von Benjamin Wirth in der 33. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Binningen. In der 47. Minute traf Benjamin Wirth bereits wieder. Er erhöhte auf 2:0 für Binningen. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Remo Hirschi in der 51. Minute, als er für Binningen zum 3:0 traf.

Bei Concordia BS sah Kevin Schiffer (92.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Carlo Loiudice (32.), Vildan Aliji (32.) und Vigan Sadiku (79.). Eine Verwarnung gab es für Binningen, nämlich für Huseyin Gürgün (34.).

Nach dem zweiten Spiel steht Binningen auf dem zweiten Rang. Binningen spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Breitenbach (Platz 5). Das Spiel findet am 3. September statt (18.00 Uhr, Sportanlage Grien, Breitenbach).

Concordia BS liegt nach Spiel 2 auf Rang 7. Concordia BS spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Schwarz-Weiss a (Platz 4). Die Partie findet am 4. September statt (11.00 Uhr, Sportanlagen St. Jakob, Basel).

Telegramm: SC Binningen b - FC Concordia Basel 3:0 (1:0) - Spiegelfeld, Binningen – Tore: 33. Benjamin Wirth 1:0. 47. Benjamin Wirth 2:0. 51. Remo Hirschi 3:0. – Binningen: Florian Jenny, Manuel Escher, Tim Klein, Yannick Kurz, Marvin Laissue, Huseyin Gürgün, Nicolas Spörri, Florian Ademaj, Luca Wagner, Leandro Koweindl, Benjamin Wirth. – Concordia BS: Christian D Avolio, Selkan Kül, Vildan Aliji, Rayan Hajabo, Reto Bornhauser, Vigan Sadiku, Haris Hodzic, Carlo Loiudice, Kevin Schiffer, Lio Erhard, Denis Temelkov. – Verwarnungen: 32. Carlo Loiudice, 32. Vildan Aliji, 34. Huseyin Gürgün, 79. Vigan Sadiku – Ausschluss: 92. Kevin Schiffer.

