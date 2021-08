3. Liga, Gruppe 1 Binningen gewinnt im ersten Spiel deutlich gegen Bubendorf Binningen siegt auswärts gegen Bubendorf: Zum Saisonauftakt gab es ein 4:1. 22.08.2021, 18.09 Uhr

(chm)

Bubendorf ging zunächst in der 27. Minute in Führung, als Sebastian Rüst zum 1:0 traf. Nur acht Minuten später schaffte Kofi Nimeley aber den Ausgleich für Binningen. Giuseppe De Fregias erzielte in der 50. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Binningen.

Binningen baute die Führung in der 59. Minute (Betim Dauti) weiter aus (3:1). Flavio Schmidig schoss das 4:1 (87. Minute) für Binningen und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Briag Adler von Bubendorf erhielt in der 37. Minute die gelbe Karte.

In der Tabelle steht Binningen nach dem ersten Spiel auf Rang 2. Binningen spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Breitenbach. Diese Begegnung findet am 29. August statt (13.45 Uhr, Spiegelfeld, Binningen).

In der Tabelle steht Bubendorf nach dem ersten Spiel auf Rang 11. Bubendorf trifft im nächsten Spiel daheim auf das stark gestartete Team FC Gelterkinden. Das Spiel findet am 28. August statt (20.00 Uhr, Brühl, Bubendorf).

Telegramm: FC Bubendorf - SC Binningen 1:4 (1:1) - Brühl, Bubendorf – Tore: 27. Sebastian Rüst 1:0. 35. Kofi Nimeley 1:1. 50. Giuseppe De Fregias 1:2. 59. Betim Dauti 1:3. 87. Flavio Schmidig 1:4. – Bubendorf: Patrick Häfelfinger, Severin Gentsch, Alessio Di Benedetto, Jethusan Vasanthakumar, Andreas Käser, Christian Preiswerk, Noah Schneider, Oliver Simon, Briag Adler, Samuel Steiner, Sebastian Rüst. – Binningen: Florian Jenny, Semi Trabelsi, Bardh Dauti, Betim Dauti, Joel Müller, Kofi Nimeley, Moreno Damiano, Fitim Dauti, Mehmet Babatongüz, Giuseppe De Fregias, Migel Popara. – Verwarnungen: 37. Briag Adler.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: FC Schwarz-Weiss b - FC Breitenbach 2:2, FC Gelterkinden - US Olympia 1963 3:0, FC Therwil - FC Zwingen 3:0, FC Bubendorf - SC Binningen 1:4, FC Black Stars - BCO Alemannia Basel 4:1

Tabelle: 1. FC Black Stars 1 Spiel/3 Punkte (4:1). 2. SC Binningen 1/3 (4:1), 3. FC Gelterkinden 1/3 (3:0), 4. FC Therwil 1/3 (3:0), 5. FC Breitenbach 1/1 (2:2), 6. FC Schwarz-Weiss b 1/1 (2:2), 7. FC Concordia Basel 0/0 (0:0), 8. FC Oberwil 0/0 (0:0), 9. AC Rossoneri 0/0 (0:0), 10. FC Laufen 0/0 (0:0), 11. FC Bubendorf 1/0 (1:4), 12. BCO Alemannia Basel 1/0 (1:4), 13. FC Zwingen 1/0 (0:3), 14. US Olympia 1963 1/0 (0:3).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des FVNWS.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.08.2021 15:50 Uhr.