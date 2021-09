4. Liga, Gruppe 4 Binningen gewinnt klar gegen Dardania Binningen gewinnt am Sonntag auswärts gegen Dardania 5:1. 05.09.2021, 18.01 Uhr

(chm)

In der zweiten Halbzeit erzielte Binningen über die Hälfte seiner Treffer, nämlich deren vier. Zur Halbzeitpause war das Team 1:0 in Führung gelegen.

Dardania war ein einziges Tor vergönnt, nämlich in der 78. Minute zum zwischenzeitlichen 1:3.

Die Torschützen für Binningen waren: Remo Hirschi, Patrick Märki, Noah Wittlin, Nicholas Visconti und Manuel Escher. Einziger Torschütze für Dardania war: Besar Zairi (1 Treffer).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Binningen, nämlich für Simon Herren (77.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Dardania, Fadil Jetishi (60.) kassierte sie.

Binningen steht mit sechs Punkten auf Rang 4. Binningen trifft im nächsten Spiel daheim auf das stark gestartete Team FC Bosna Basel. Diese Begegnung findet am 12. September statt (14.45 Uhr, Spiegelfeld, Binningen).

Dardania steht mit null Punkten auf Rang 10. Dardania trifft im nächsten Spiel auswärts auf das stark gestartete Team VfR Kleinhüningen. Diese Begegnung findet am 11. September statt (18.00 Uhr, Sportplatz Schorenmatte, Basel).

Telegramm: FC Dardania - SC Binningen b 1:5 (0:1) - Bachgraben, Allschwil – Tore: 30. Nicholas Visconti 0:1. 51. Manuel Escher 0:2. 68. Remo Hirschi 0:3. 78. Besar Zairi 1:3. 85. Noah Wittlin 1:4. 87. Patrick Märki 1:5. – Dardania: Elbein Kurtaj, Fadil Jetishi, Elson Ademaj, Shukri Shabani, Mergim Ismaili, Bekim Krasniqi, Nasuf Lutfiu, Jusuf Murtezani, Mergim Turkaj, Jetlir Alaj, Besar Zairi. – Binningen: Florian Jenny, Manuel Escher, Simon Herren, Alexander Hafner, Alessio Enrique Ferrara, Nils von Arb, Tim Klein, Lars Stücklin, Remo Hirschi, Nicholas Visconti, Huseyin Gürgün. – Verwarnungen: 60. Fadil Jetishi, 77. Simon Herren.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 4: US Bottecchia BS - VfR Kleinhüningen 0:1, FC Dardania - SC Binningen b 1:5, FC Türkgücü Basel - FF Brüglingen Basel 2:1, AS Timau Basel - FC Allschwil 2:5, SC Steinen Basel b - FC Schwarz-Weiss 0:4

Tabelle: 1. VfR Kleinhüningen 3 Spiele/9 Punkte (8:4). 2. FC Bosna Basel 2/6 (5:1), 3. FC Schwarz-Weiss 3/6 (8:6), 4. SC Binningen b 3/6 (13:4), 5. FC Türkgücü Basel 3/6 (8:7), 6. FF Brüglingen Basel 3/3 (7:7), 7. SC Steinen Basel b 3/3 (6:9), 8. AS Timau Basel 3/3 (8:12), 9. FC Allschwil 3/3 (8:8), 10. FC Dardania 2/0 (4:10), 11. US Bottecchia BS 2/0 (0:7), 12. Basel City CF 0/0 (0:0).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 4 finden Sie auf der Website des FVNWS.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 05.09.2021 16:40 Uhr.