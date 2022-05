3. Liga, Gruppe 1 Binningen sorgt bei Oberwil für Überraschung – Noah Vögtlin trifft spät zum Sieg Überraschung bei Binningen gegen Oberwil: Der Tabellenzehnte (Binningen) hat am Samstag zuhause den Tabellenzweiten 1:0 besiegt. 15.05.2022, 17.06 Uhr

Es sollte bis in die Schlussphase dauern, ehe Binningen das einzige Tor der Partie gelang. Noah Vögtlin traf in der 85. Minute zum 1:0.

Gelbe Karten gab es bei Binningen für Rafael Ramires Marques (35.) und Altin Elshani (67.). Gelbe Karten gab es bei Oberwil für Janosch Blindenbacher (90.) und Alessio Forgione (90.).

Binningen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 27 Punkten auf Rang 8. Binningen hat bisher neunmal gewonnen und 13mal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Binningen auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Laufen. Das Spiel findet am 21. Mai statt (17.00 Uhr, Im Nau, Laufen).

Für Oberwil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 45 Punkten auf Rang 2. Oberwil hat bisher 14mal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Als nächstes tritt Oberwil in einem Auswärtsspiel gegen das drittplatzierte Team FC Therwil zum Spitzenduell an. Die Partie findet am 21. Mai statt (19.45 Uhr, Känelboden, Therwil).

Telegramm: SC Binningen - FC Oberwil 1:0 (0:0) - Spiegelfeld, Binningen – Tor: 85. Noah Vögtlin 1:0. – Binningen: Dominik Hirschi, Jason Exizidis Meier, Rafael Ramires Marques, Flavio Schmidig, Marvin Laissue, Joel Müller, Semi Trabelsi, Ardil Yalcinkaya, Bryan Camilo Munoz Cardozo, Leon Schaub, Altin Elshani. – Oberwil: Yves Wenker, Adrian Bayerl, Nicola Magro, Daniel Scala, Florian Stiegeler, Silas Lovato, Nicolas Flaig, Colin Meyer, Robin Kern, Raoul Bernasconi, Marco Carluccio. – Verwarnungen: 35. Rafael Ramires Marques, 67. Altin Elshani, 90. Janosch Blindenbacher, 90. Alessio Forgione.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

