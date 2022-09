3. Liga, Gruppe 1 Birsfelden lässt sich von Stein kein Bein stellen Birsfelden holt gegen Stein zuhause einen Favoritensieg: Der Tabellenführer siegt am Donnerstag gegen den Tabellenzwölften 4:3. 30.09.2022, 02.13 Uhr

(chm)

Ein Eigentor von Betim Dauti brachte in der 18. Minute die 1:0-Führung für Stein. Der Ausgleich für Birsfelden fiel in der 21. Minute (Rinor Kadrievski). In der 27. Minute war es an Bekim Krasniqi, Birsfelden 2:1 in Führung zu bringen.

Gleichstand war in der 28. Minute hergestellt: Fabian Hug traf für Stein. Max Forsbach schoss Birsfelden in der 35. Minute zur 3:2-Führung. Max Forsbach erzielte nur fünf Minuten später auch das 4:2 für Birsfelden. Luca Gränacher brachte Stein in der 70. Minute auf ein Tor heran. Das 3:4 blieb aber der Schlussstand.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In seiner Gruppe hat Birsfelden den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Total schoss das Team 21 Tore in sieben Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 3 Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Stein kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 3.4 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 12).

Birsfelden bleibt Leader: Das Team hat nach sieben Spielen 19 Punkte auf dem Konto. Birsfelden hat bisher sechsmal gewonnen, nie verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes tritt Birsfelden auswärts gegen das drittplatzierte Team AC Rossoneri zum Spitzenduell an. Das Spiel findet am 8. Oktober statt (17.00 Uhr, Bifang, Lausen).

Für Stein hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit drei Punkten auf Rang 12. Für Stein war es bereits die fünfte Niederlage in Serie.

Stein trifft im nächsten Spiel daheim auf FC Lausen 72 (Platz 14). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 8. Oktober statt (19.30 Uhr, Bustelbach, Stein).

Telegramm: FC Birsfelden - FC Stein 4:3 (4:2) - Sternenfeld, Birsfelden – Tore: 18. Eigentor (Betim Dauti) 0:1.21. Rinor Kadrievski 1:1. 27. Bekim Krasniqi 2:1. 28. Fabian Hug 2:2. 35. Max Forsbach 3:2. 40. Max Forsbach 4:2. 70. Luca Gränacher 4:3. – Birsfelden: Dzeladin Dzeladini, Berkant Öztürk, Betim Dauti, Ardit Dema, Nico Frick, Moreno Damiano, Rinor Kadrievski, Mertan Yildiz, Max Forsbach, Fitim Dauti, Bekim Krasniqi. – Stein: Marco Schlatter, Daniel Lovric, Leonardo Toro, Jan-Arjen Van Heel, Silvan Ackermann, Kithushan Krishnamoorthy, Mateo Caktas, Kevin Strässle, Luca Gränacher, Fabian Hug, Ivan Locher. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Datenstand: 29.09.2022 23:41 Uhr.

