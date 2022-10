3. Liga, Gruppe 1 Birsfelden setzt Siegesserie auch gegen Röschenz fort Birsfelden reiht Sieg an Sieg: Gegen Röschenz hat das Team am Mittwoch bereits den fünften Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 3:1 27.10.2022, 12.21 Uhr

Röschenz ging zunächst in der 46. Minute in Führung, als Andrin Küng zum 1:0 traf. In der 76. Minute gelang Birsfelden jedoch durch Betim Dauti der Ausgleich. Moreno Damiano erzielte in der 82. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Birsfelden. Das letzte Tor der Partie fiel in der 89. Minute, als Berkant Öztürk für Birsfelden auf 3:1 erhöhte.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Birsfelden für Max Forsbach (67.) und Rinor Kadrievski (69.). Die einzige gelbe Karte bei Röschenz erhielt: Andrin Küng (87.)

Die Offensive von Birsfelden hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 3.2 Mal pro Spiel. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1.4 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Röschenz kassiert nicht selten viele Gegentore. Total liess das Team 30 Tore in zehn Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 3 Toren pro Spiel (Rang 10).

Birsfelden verteidigt mit dem Sieg seine Tabellenführung. Das Team hat nach elf Spielen 31 Punkte auf dem Konto. Für Birsfelden ist es der fünfte Sieg in Serie.

Als nächstes trifft Birsfelden zuhause mit FC Lausen 72 (Rang 11) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am Samstag (29. Oktober) statt (17.00 Uhr, Sternenfeld, Birsfelden).

Für Röschenz hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit neun Punkten auf Rang 10. Röschenz hat bisher dreimal gewonnen und siebenmal verloren.

Für Röschenz geht es in einem Heimspiel gegen FC Schwarz-Weiss b (Platz 13) weiter. Diese Begegnung findet am Samstag (29. Oktober) statt (17.00 Uhr, Sportplatz Fluh, Röschenz).

Telegramm: FC Birsfelden - FC Röschenz 3:1 (0:1) - Sternenfeld, Birsfelden – Tore: 46. Andrin Küng 0:1. 76. Betim Dauti 1:1. 82. Moreno Damiano 2:1. 89. Berkant Öztürk 3:1. – Birsfelden: Alberto Palombo, Labinot Ameti, Bardh Dauti, Betim Dauti, Nico Frick, Max Forsbach, Bekim Krasniqi, Seyfettin Kalayci, Gyorgi Markov, Ardit Dema, Mertan Yildiz. – Röschenz: Daniel Steiner, Mark Wasem, Nicola Staudt, Kimon Flury, Cyrill Christ, Fabian Karrer, Marco Cueni, Lukas Jecker, Victor Misev, Raphael Thomann, Andrin Küng. – Verwarnungen: 67. Max Forsbach, 69. Rinor Kadrievski, 87. Andrin Küng.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

