3. Liga, Gruppe 1 Birsfelden setzt Siegesserie auch gegen Schwarz-Weiss fort Birsfelden reiht Sieg an Sieg: Gegen Schwarz-Weiss hat das Team am Samstag bereits den fünften Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 3:1 17.09.2022, 21.45 Uhr

Den Auftakt machte Leo Andrin Küng, der in der 3. Minute für Schwarz-Weiss zum 1:0 traf. In der 56. Minute traf Bekim Krasniqi für Birsfelden zum 1:1-Ausgleich. Bekim Krasniqi war es auch, der in der 81. Minute die 2:1-Führung für Birsfelden herstellte. Das letzte Tor der Partie fiel in der 92. Minute, als Seyfettin Kalayci die Führung für Birsfelden auf 3:1 erhöhte.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Birsfelden erhielt: Betim Dauti (42.) eine einzige gelbe Karte gab es bei Schwarz-Weiss, Fabio Gisler (72.) kassierte sie.

Die Offensive von Birsfelden hat bislang häufig überzeugt: In fünf Spielen hat sie total 14 Tore erzielt, was einem Schnitt von 2.8 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 1 mit durchschnittlich 0.8 zugelassenen Toren pro Spiel.

Unverändert liegt Birsfelden nach dem Sieg an der Tabellenspitze. Das Team hat nach fünf Spielen 15 Punkte auf dem Konto. Birsfelden feiert mit dem Sieg gegen Schwarz-Weiss bereits den fünften Sieg der Saison. Das Team hat dreimal zuhause und zweimal auswärts gewonnen. Verloren hat das Team noch nie.

Birsfelden bestreitet als nächstes auswärts das Spitzenspiel gegen das drittplatzierte Team FC Black Stars. Diese Begegnung findet am 24. September statt (18.00 Uhr, Buschweilerhof, Basel).

Für Schwarz-Weiss hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit einem Punkt auf Rang 13. Für Schwarz-Weiss ist es bereits die vierte Niederlage der laufenden Saison. Ein Spiel von Schwarz-Weiss ging unentschieden aus. Schwarz-Weiss verlor zudem erstmals zuhause.

Schwarz-Weiss trifft im nächsten Spiel auf fremdem Terrain auf FC Lausen 72 (Platz 14). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 28. September (20.15 Uhr, Bifang, Lausen).

Telegramm: FC Birsfelden - FC Schwarz-Weiss b 3:1 (0:1) - Sternenfeld, Birsfelden – Tore: 3. Leo Andrin Küng 0:1. 56. Bekim Krasniqi 1:1. 81. Bekim Krasniqi 2:1. 92. Seyfettin Kalayci 3:1. – Birsfelden: Alberto Palombo, Erjon Ziba, Betim Dauti, Gyorgi Markov, Leart Hasani, Moreno Damiano, Max Forsbach, Fitim Dauti, Mertan Yildiz, Giuseppe De Fregias, Ugur Tinas. – Schwarz-Weiss: Luc Lampart, Mischa David Müller, Thomas Rüdisüli, Fabio Gisler, Jonas Baumann, Simon Behringer, Stefan Thommen, Yannick Benz, Bastien Quillet, Leo Andrin Küng, Christophe Schmidt. – Verwarnungen: 42. Betim Dauti, 72. Fabio Gisler.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

