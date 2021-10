2. Liga Birsfelden sorgt bei Muttenz für Überraschung Überraschung bei Birsfelden gegen Muttenz: Der Tabellen13. (Birsfelden) hat am Sonntag auswärts den Tabellensiebten 2:1 besiegt. Für Birsfelden war es zugleich der erste Saisonsieg im neunten Spiel. 17.10.2021, 16.56 Uhr

(chm)

Alle Tore fielen in einer Zeitspanne von nur 12 Minuten: Das Skore eröffnete David Lehmann in der 36. Minute. Er traf für Birsfelden zum 1:0. Ruben Kotlar erhöhte in der 39. Minute zur 2:0-Führung für Birsfelden. Stefano Febbraio erzielte in der 48. Minute den Anschlusstreffer zum 1:2 für Muttenz. Es blieb der letzte Treffer der Partie.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Gelbe Karten gab es bei Birsfelden für David Lehmann (18.), Alessio Zarola (60.) und Jann Erhard (83.). Bei Muttenz erhielten Marc Tanner (20.), Nicola Zogg (58.) und Nicolas Vögtlin (69.) eine gelbe Karte.

Der Sieg brachte Birsfelden über den Strich. Das Team liegt mit vier Punkten auf Rang 12. Das ist eine Verbesserung um einen Platz. Neu am Tabellenende liegt NK Pajde. Der erste Sieg der Saison für Birsfelden folgt nach sieben Niederlagen und einem Unentschieden.

Für Birsfelden geht es zuhause gegen FC Möhlin-Riburg/ACLI (Platz 10) weiter. Das Spiel findet am 23. Oktober statt (17.00 Uhr, Sternenfeld, Birsfelden).

Für Muttenz hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zwölf Punkten auf Rang 7. Für Muttenz war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Muttenz tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Allschwil an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Diese Begegnung findet am 23. Oktober statt (17.00 Uhr, Im Brüel, Allschwil,).

Telegramm: SV Muttenz - FC Birsfelden 1:2 (0:2) - Sportplatz Margelacker, Muttenz – Tore: 36. David Lehmann 0:1. 39. Ruben Kotlar 0:2. 48. Stefano Febbraio 1:2. – Muttenz: Alberto Palombo, Stefano Febbraio, Janic Spreiter, Nicola Zogg, Marc Tanner, Nicola Schöpfer, Cedric Haas, Nicolas Vögtlin, Luca Ingold, Philipp Hossli, Lamin Singhateh. – Birsfelden: Kushtrim Jusaj, Mauro Kern, David Lehmann, Carmelo Fontana, Denijel Savic, Kerem Uzakgider, Ruben Antonio Flores Mora, Alessio Zarola, Ruben Kotlar, Jann Erhard, Fabio Jorge Verde. – Verwarnungen: 18. David Lehmann, 20. Marc Tanner, 58. Nicola Zogg, 60. Alessio Zarola, 69. Nicolas Vögtlin, 83. Jann Erhard.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: SV Muttenz - FC Birsfelden 1:2, FC Reinach - SV Sissach 3:0

Tabelle: 1. FC Pratteln 9 Spiele/22 Punkte (23:8). 2. FC Aesch 10/21 (33:12), 3. FC Allschwil 9/19 (21:8), 4. FC Wallbach-Zeiningen 9/15 (14:11), 5. FC Reinach 9/15 (19:21), 6. FC Dardania 10/14 (22:23), 7. SV Muttenz 9/12 (17:18), 8. BSC Old Boys 9/11 (15:16), 9. FC Gelterkinden 9/10 (11:16), 10. FC Möhlin-Riburg/ACLI 9/10 (16:15), 11. FC Amicitia Riehen 9/5 (8:21), 12. FC Birsfelden 9/4 (12:25), 13. SV Sissach 8/3 (9:26), 14. NK Pajde 0/0 (0:0).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga finden Sie auf der Website des FVNWS. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 17.10.2021 16:53 Uhr.