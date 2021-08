2. Liga Birsfelden und Sissach spielen Remis zum Auftakt Zum Saisonauftakt spielen Birsfelden und Sissach 1:1 unentschieden. 24.08.2021, 20.29 Uhr

(chm)

Kurz vor der Halbzeitpause gelang Birsfelden der erste Treffer der Partie. Ricardo Luis Ribeiro Soares traf in der 42. Minute zum 1:0. Den Ausgleich erzielte Alban Zeqiri in der 59. Minute.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Sissach kassierte fünf gelbe Karten. Bei Birsfelden erhielten Roberto Garcia (31.) und Ricardo Luis Ribeiro Soares (55.) eine gelbe Karte.

In der Tabelle steht Birsfelden nach dem ersten Spiel auf Rang 5. Für Birsfelden geht es in einem Auswärtsspiel gegen BSC Old Boys weiter. Das Spiel findet am Mittwoch (25. August) statt (20.30 Uhr, Schützenmatte, Basel).

Sissach liegt nach Spiel 1 auf Rang 8. Sissach trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf das stark gestartete Team FC Allschwil. Diese Begegnung findet am Mittwoch (25. August) statt (20.00 Uhr, Sportzentrum Tannenbrunn, Sissach).

Telegramm: FC Birsfelden - SV Sissach 1:1 (1:0) - Sternenfeld, Birsfelden – Tore: 42. Ricardo Luis Ribeiro Soares 1:0. 59. Alban Zeqiri 1:1. – Birsfelden: Kushtrim Jusaj, Carmelo Fontana, Kerem Uzakgider, Kevin Schiffer, Samuel Lavater, Mauro Kern, Ricardo Luis Ribeiro Soares, Gentuar Gashi, Roberto Garcia, Jonathan Goncalves Meireles, Ruben Antonio Flores Mora. – Sissach: Ilir Misini, Luca Rust, Fidan Hajdari, Daniel Rickenbacher, Jan Hugenschmidt, Endrit Hoxha, Goran Petrovic, Sandro Leanza, Severin Isler, Alban Zeqiri, Edison Isenaj. – Verwarnungen: 8. Fidan Hajdari, 30. Edison Isenaj, 31. Roberto Garcia, 45. Sandro Leanza, 55. Ricardo Luis Ribeiro Soares, 71. Seljami Isenaj, 77. Alban Zeqiri.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: FC Allschwil - FC Pratteln 2:1, FC Birsfelden - SV Sissach 1:1, SV Muttenz - BSC Old Boys 2:1, FC Dardania - FC Möhlin-Riburg/ACLI 2:4

Tabelle: 1. FC Möhlin-Riburg/ACLI 1 Spiel/3 Punkte (4:2). 2. FC Allschwil 1/3 (2:1), 3. FC Aesch 1/3 (4:1), 4. SV Muttenz 1/3 (2:1), 5. FC Birsfelden 1/1 (1:1), 6. FC Gelterkinden 1/1 (1:1), 7. FC Amicitia Riehen 1/1 (1:1), 8. SV Sissach 1/1 (1:1), 9. FC Wallbach-Zeiningen 0/0 (0:0), 10. BSC Old Boys 1/0 (1:2), 11. FC Dardania 1/0 (2:4), 12. FC Pratteln 1/0 (1:2), 13. FC Reinach 1/0 (1:4), 14. NK Pajde 0/0 (0:0).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga finden Sie auf der Website des FVNWS.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.08.2021 02:36 Uhr.