3. Liga, Gruppe 1 Black Stars und Kleinhüningen teilen sich Punkte Das Resultat im Spiel zwischen Black Stars und Kleinhüningen lautet 1:1. 23.10.2022, 21.57 Uhr

Bereits in der ersten Viertelstunde erzielte Black Stars die Führung. Torschütze in der 8. Minute war Yannick Bischof. Den Ausgleich erzielte Aleksandar Rmus in der 29. Minute.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Black Stars kassierte fünf gelbe Karten. Eine Verwarnung gab es für Kleinhüningen, nämlich für Yannick Bischof (55.).

Der Sturm von Black Stars sucht seinesgleichen in seiner Gruppe. Niemand erzielt so viele Tore pro Spiel: Das Team schiesst im Schnitt 4.2 Tore pro Partie.

Mit dem Unentschieden macht Black Stars ein Plätze gut in der Tabelle und liegt neu mit 21 Punkten auf Rang 4. Black Stars hat bisher sechsmal gewonnen, einmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Black Stars auf fremdem Terrain auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das 13.-platzierte FC Therwil. Diese Begegnung findet am Dienstag (25. Oktober) statt (19.30 Uhr, Känelboden, Therwil).

Für Kleinhüningen hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 19 Punkten auf Rang 6. Kleinhüningen hat bisher sechsmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Kleinhüningen daheim mit FC Stein (Platz 14) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am Mittwoch (26. Oktober) statt (20.45 Uhr, Sportanlagen St. Jakob, Basel).

Telegramm: FC Black Stars - VfR Kleinhüningen 1:1 (1:1) - Buschweilerhof, Basel – Tore: 8. Yannick Bischof 0:1. 29. Aleksandar Rmus 1:1. – Black Stars: Dwayne Wildhaber, Perparim Rexhepi, Esmir Asani, Dominik Spaqi, Luka Vidovic, Abiran Sambasivam, Rion Xhemaili, Resul Naipi, Enis Fazlija, Aleksandar Rmus, Denis Pergjoka. – Kleinhüningen: Idriz Maliqi, Al Fayed Ziberi, Ardit Pukaj, Lorik Xheladini, Egzon Abazi, Xhafer Delija, Yannick Bischof, Iker Gomez Maio, Loris Saliji, Michael Monteiro Vaz, Shuajb Destani. – Verwarnungen: 4. Dwayne Wildhaber, 4. Enis Fazlija, 53. Agron Ibraimi, 55. Yannick Bischof, 65. Thiago Oliveira De Jesus Rosa, 84. Dominik Spaqi.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

