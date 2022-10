4. Liga, Gruppe 4 Bosna Basel bezwingt auswärts Transmontanos Sieg für Bosna Basel: Gegen Transmontanos gewinnt das Team am Samstag auswärts 3:1. 17.10.2022, 03.25 Uhr

Das Skore eröffnete Samir Dizdarevic in der 31. Minute. Er traf für Bosna Basel zum 1:0. Amer Mujkanovic sorgte in der 56. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Bosna Basel. Die 63. Minute brachte für Transmontanos den Anschlusstreffer zum 1:2. Erfolgreich war Carlos Filipe Dias Cadime. Per Penalty erhöhte Mirza Comic in der 68. Minute zum 3:1 für Bosna Basel.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Bosna Basel, Rajko Stanojevic (87.) kassierte sie. Die einzige gelbe Karte bei Transmontanos erhielt: Miguel Angelo Almeida Moura (68.)

Zahlreiche Gegentore sind für Transmontanos ein relativ häufiges Phänomen. Die total 33 Gegentore in acht Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.3 Toren pro Match (Rang 9).

Mit dem Sieg rückt Bosna Basel um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 13 Punkten auf Rang 6. Bosna Basel hat bisher viermal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Bosna Basel zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team SC Steinen Basel. Das Spiel findet am 23. Oktober statt (13.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Für Transmontanos hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit drei Punkten auf Rang 10. Transmontanos hat bisher einmal gewonnen und siebenmal verloren.

Transmontanos tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von US Olympia 1963 an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Die Partie findet am 22. Oktober statt (18.00 Uhr, Sportzentrum Pfaffenholz, Basel).

Telegramm: SV Transmontanos Basel - FC Bosna Basel 1:3 (0:1) - Sportzentrum Pfaffenholz, Basel – Tore: 31. Samir Dizdarevic 0:1. 56. Amer Mujkanovic 0:2. 63. Carlos Filipe Dias Cadime 1:2. 68. Mirza Comic (Penalty) 1:3. – Transmontanos: Miguel Angelo Almeida Moura, Luis Filipe Florentino Dantas, Micael Manuel Pires, Simâo Pedro Pereira Cunha, Ivan Daniel Pires Soares, José Pedro Freitas da Silva, Osvaldo Ramos, Carlos Filipe Dias Cadime, Josue Lutumba, Luenderson Picanço Do Nascimento, Selmo Joao Mbote. – Bosna Basel: Ammar Terzic, Mirza Comic, Din Hodzic, Elmin Hasanic, Emir Hamza Keranovic, Rajko Stanojevic, Rifet Heljezovic, Hasan Husic, Hamza Sepic, Mirzad Ajanovic, Samir Dizdarevic. – Verwarnungen: 68. Miguel Angelo Almeida Moura, 87. Rajko Stanojevic.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 4:

Tabelle

