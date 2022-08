4. Liga, Gruppe 4 Bosna Basel holt gegen Allschwil ersten Saisonsieg – Siegtreffer durch Amer Dizdarevic Im vierten Spiel ist es endlich soweit: Bosna Basel hat den ersten Saisonsieg erreicht. Gegen Allschwil gewinnt die Mannschaft am Sonntag zuhause 3:2. 28.08.2022, 23.28 Uhr

(chm)

Bosna Basel ging zweimal in Führung, Allschwil holte zweimal auf. Mit dem dritten Führungstreffer sicherte sich dann aber Bosna Basel den 3:2-Sieg.

Doch von vorne: Den Auftakt machte Mirsad Junuzovic, der in der 25. Minute für Bosna Basel zum 1:0 traf. Gleichstand stellte Nico Müller durch seinen Treffer für Allschwil in der 32. Minute her. Amer Dizdarevic erzielte in der 53. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Bosna Basel.

Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 57, als Sandro Vielmi für Allschwil erfolgreich war. In der 58. Minute schoss Amer Dizdarevic Bosna Basel in Führung. Es war der Siegtreffer.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Allschwil gab es gleich zwei rote Karten, und zwar für Lenny Marksteiner (41.) und Marco Venerito (72.). Gelbe Karten sahen zudem Marc Bertschmann (24.), Jamie Jon Gartmann (25.) und Nicola Weibel (27.). Gelbe Karten gab es bei Bosna Basel für Adis Comic (80.) und Amer Dizdarevic (86.).

In der Abwehr gehört Bosna Basel zu den Besten: Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 1 (Rang 3).

Dass Allschwil so viele Gegentore hinnehmen muss, kommt eher selten vor. Die total 5 Gegentore in zwei Spielen bedeuten einen Schnitt von 1.2 Toren pro Match (Rang 6).

Bosna Basel verbessert sich in der Tabelle von Rang 6 auf 3. Das Team hat vier Punkte. Bosna Basel hat bisher einmal gewonnen, nie verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Bosna Basel geht es in einem Auswärtsspiel gegen FF Brüglingen Basel (Platz 8) weiter. Die Partie findet am 4. September statt (13.00 Uhr, Sportanlage Rheinacker, Landauerstr. 45,).

In der Tabelle verliert Allschwil Plätze und zwar von Rang 3 auf 5. Das Team hat drei Punkte. Allschwil hat bisher einmal gewonnen und einmal verloren.

Auf Allschwil wartet im nächsten Spiel daheim das viertplatzierte Team FC Türkgücü Basel, also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am 3. September (20.00 Uhr, Im Brüel, Allschwil,).

Telegramm: FC Bosna Basel - FC Allschwil 3:2 (1:1) - Bachgraben, Allschwil – Tore: 25. Mirsad Junuzovic 1:0. 32. Nico Müller 1:1. 53. Amer Dizdarevic 2:1. 57. Sandro Vielmi 2:2. 58. Amer Dizdarevic 3:2. – Bosna Basel: Rifet Heljezovic, Ammar Terzic, Elmin Hasanic, Mirza Comic, Din Hodzic, Rajko Stanojevic, Amer Mujkanovic, Mirsad Junuzovic, Adis Comic, Amer Dizdarevic, Mirzad Ajanovic. – Allschwil: Lenny Marksteiner, Manuel Jonasch, Sinan Jusufovic, Marc Bertschmann, Marco Venerito, Nicola Weibel, Yannick Schönenberger, Sandro Vielmi, Jamie Jon Gartmann, Nico Müller, Janis Birrer. – Verwarnungen: 24. Marc Bertschmann, 25. Jamie Jon Gartmann, 27. Nicola Weibel, 80. Adis Comic, 86. Amer Dizdarevic – Ausschlüsse: 41. Lenny Marksteiner, 72. Marco Venerito.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 4:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 28.08.2022 23:18 Uhr.