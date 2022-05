4. Liga, Gruppe 4 Bosna Basel mit Sieg gegen Timau Basel Bosna Basel gewinnt am Dienstag zuhause gegen Timau Basel 5:3. 04.05.2022, 09.13 Uhr

(chm)

Den Auftakt machte Amer Dizdarevic, der in der 12. Minute für Bosna Basel zum 1:0 traf. In der 13. Minute traf Lorenzo Salvia für Timau Basel zum 1:1-Ausgleich. In der 14. Minute war es an Amer Dizdarevic, Bosna Basel 2:1 in Führung zu bringen.

Den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Bosna Basel stellte Rajko Stanojevic in Minute 23 her. Domenico Seminara sorgte in der 25. Minute für Timau Basel für den Anschlusstreffer zum 2:3. Per Penalty erhöhte Mirza Comic in der 33. Minute zum 4:2 für Bosna Basel.

Bosna Basel erhöhte in der 70. Minute seine Führung durch Elvir Salihovic weiter auf 5:2. In der 90. Minute sorgte Massimo Carlucci noch für Resultatkosmetik für Timau Basel. Er traf zum 3:5-Schlussstand.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Francesco Catale von Timau Basel erhielt in der 87. Minute die gelbe Karte.

Zahlreiche Gegentore sind für Timau Basel ein relativ häufiges Phänomen. Im Schnitt lässt das Team 3.1 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 15 Spielen, in denen die Defensive 50 Tore hinnehmen musste (Rang 8).

Die Tabellensituation bleibt für Bosna Basel unverändert. Das Team liegt mit 15 Punkten auf Rang 9. Bosna Basel hat bisher viermal gewonnen, achtmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Bosna Basel trifft im nächsten Spiel auswärts auf US Bottecchia BS (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am Sonntag (8. Mai) statt (13.00 Uhr, Sportanlage Rheinacker, Landauerstr. 45,).

Für Timau Basel hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 18 Punkten auf Rang 6. Timau Basel hat bisher viermal gewonnen, achtmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Timau Basel daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Türkgücü Basel. Die Partie findet am Sonntag (8. Mai) statt (15.00 Uhr, Rankhof, Basel).

Telegramm: FC Bosna Basel - AS Timau Basel 5:3 (4:2) - Sportzentrum Pfaffenholz, Basel – Tore: 12. Amer Dizdarevic 1:0. 13. Lorenzo Salvia 1:1. 14. Amer Dizdarevic 2:1. 23. Rajko Stanojevic 3:1. 25. Domenico Seminara 3:2. 33. Mirza Comic (Penalty) 4:2.70. Elvir Salihovic 5:2. 90. Massimo Carlucci 5:3. – Bosna Basel: Ammar Terzic, Elmin Hasanic, Amer Mujkanovic, Eldin Cirkin, Muamer Basic, Rajko Stanojevic, Adis Comic, Mirza Comic, Din Hodzic, Amer Dizdarevic, Samir Dizdarevic. – Timau Basel: Alessandro Italiano, Avni Asani, Francesco Ölcer, Francesco Catale, Domenico Seminara, Sergej Simendic, Armando Langone, Roberto Santoro, Mino Montalto, Lorenzo Salvia, Massimo Carlucci. – Verwarnungen: 87. Francesco Catale.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 4:

Tabelle

