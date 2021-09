3. Liga, Gruppe 1 Breitenbach gewinnt erstmals beim Spiel gegen Alemannia Basel – Später Siegtreffer durch Edison Krasniqi Breitenbach hat am Samstag zuhause Alemannia Basel besiegt und hat damit im fünften Spiel den ersten Sieg der Saison gefeiert. Das Resultat lautete 2:1. 18.09.2021, 21.40 Uhr

(chm)

Der Siegtreffer für Breitenbach gelang Edison Krasniqi in der 87. Minute. In der 33. Minute hatte Andreas Jeker Breitenbach in Führung gebracht. Der Ausgleich für Alemannia Basel fiel in der 41. Minute durch Timotheus Zeiser.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Alemannia Basel sah Matthias Steiner (72.) die rote Karte. Gelbe Karten gab es keine. Eine Verwarnung gab es für Breitenbach, nämlich für Raphael Walliser (85.).

Der Sieg bedeutet für Breitenbach, dass das Team nicht mehr auf einem Abstiegsplatz liegt. Vier Punkte bedeuten Rang 12. Das ist eine Verbesserung um einen Platz. Breitenbach hat bisher einmal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Breitenbach auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Laufen. Zu diesem Spiel kommt es am 25. September (17.00 Uhr, Im Nau, Laufen).

Alemannia Basel verharrt nach der Niederlage auf dem 14. Und damit letzten Platz. Alemannia Basel muss bereits die fünfte Niederlage in Serie hinnehmen. Das Team hat noch nie gewonnen. Zweimal verlor Alemannia Basel zuhause und dreimal auswärts.

Für Alemannia Basel geht es daheim gegen FC Zwingen (Platz 11) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 26. September (11.00 Uhr, Hörnli, Basel).

Telegramm: FC Breitenbach - BCO Alemannia Basel 2:1 (1:1) - Sportanlage Grien, Breitenbach – Tore: 33. Andreas Jeker 1:0. 41. Timotheus Zeiser 1:1. 87. Edison Krasniqi 2:1. – Breitenbach: Raphael Walliser, Jonas Ruchti, Luca Damante, Aurelian Merckx, Michael Krug, Jan Grossenbacher, Lukas Wyss, Sebastian Jermann, Manuel Schneider, Adrian Altermatt, Andreas Jeker. – Alemannia Basel: Vincenzo Capizzi, Serafin Petermann, Elvidon Zeqiraj, David Aleksic, Luis Keller, Peter Betsche, Jonas Mall, Noah Bortolussi, Matthias Steiner, Aron Selle Lopez, Timotheus Zeiser. – Verwarnungen: 85. Raphael Walliser – Ausschluss: 72. Matthias Steiner.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: FC Schwarz-Weiss b - FC Laufen 0:5, FC Oberwil - FC Bubendorf 3:0, FC Therwil - US Olympia 1963 2:0, FC Breitenbach - BCO Alemannia Basel 2:1, FC Black Stars - FC Gelterkinden 4:1

Tabelle: 1. FC Laufen 5 Spiele/13 Punkte (20:3). 2. FC Therwil 5/12 (16:5), 3. SC Binningen 4/9 (13:7), 4. FC Black Stars 5/9 (16:15), 5. FC Oberwil 5/8 (9:7), 6. FC Gelterkinden 5/7 (12:12), 7. FC Bubendorf 5/7 (10:11), 8. FC Schwarz-Weiss b 5/6 (10:11), 9. FC Concordia Basel 4/5 (6:10), 10. AC Rossoneri 4/5 (6:8), 11. FC Zwingen 4/4 (6:9), 12. FC Breitenbach 5/4 (9:14), 13. US Olympia 1963 5/3 (10:14), 14. BCO Alemannia Basel 5/0 (4:21).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des FVNWS. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 18.09.2021 21:37 Uhr.