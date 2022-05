Frauen 3. Liga Breitenbach gewinnt klar gegen Bubendorf Breitenbach gewinnt am Samstag zuhause gegen Bubendorf 4:1. 15.05.2022, 10.32 Uhr

(chm)

Breitenbach ging in der 12. Spielminute durch Elena Vogel in Führung, ehe Bubendorf in der 26. Minute (Erlisa Ibraimi) der Ausgleich gelang. Léa Küng brachte Breitenbach 2:1 in Führung (37. Minute).

Daniela Schneiter sorgte in der 63. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Breitenbach. Das letzte Tor der Partie erzielte Gianna Stücklin, die in der 74. Minute die Führung für Breitenbach auf 4:1 ausbaute.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Dass Breitenbach gleich vier Tore erzielt, hat eher Seltenheitswert. Durchschnittlich hat das Team in seinen bisherigen 15 Spielen 1.8 Mal getroffen. Das bedeutet, dass Breitenbach die fünftbeste Offensive der Gruppe hat. Die Abwehr belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1.5 zugelassenen Toren pro Spiel.

Mit dem Sieg rückt Breitenbach um einen Platz nach vorne. 27 Punkte bedeuten Rang 3. Breitenbach hat bisher achtmal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Breitenbach geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Telegraph BS (Platz 8) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 22. Mai (11.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Für Bubendorf hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 33 Punkten auf Rang 2. Bubendorf hat bisher elfmal gewonnen und viermal verloren.

Als nächstes tritt Bubendorf daheim gegen das erstplatzierte Team FC Reinach zum Spitzenduell an. Zu diesem Spiel kommt es am 21. Mai (20.00 Uhr, Brühl, Bubendorf).

Telegramm: FC Breitenbach - FC Bubendorf 4:1 (2:1) - Sportanlage Grien, Breitenbach – Tore: 12. Elena Vogel 1:0. 26. Erlisa Ibraimi 1:1. 37. Léa Küng 2:1. 63. Daniela Schneiter 3:1. 74. Gianna Stücklin 4:1. – Breitenbach: Lia Spaar, Flavia Wehrli, Leonie Marolf, Fabienne Stalder, Celine Marani, Aline Acosta Martinez-Stich, Helena Bossart, Gianna Stücklin, Livia Schnyder, Léa Küng, Elena Vogel. – Bubendorf: Denise Oppliger, Svenja Kellerhals, Patricia Hartmann, Nathalie Wirz, Nina Waldmeier, Nina Kosmerlj, Ramona Thommen, Selene Currenti, Jasmin Trösch, Leandra Zeltner, Erlisa Ibraimi. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

