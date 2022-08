3. Liga, Gruppe 2 Breitenbach gewinnt zum Auftakt klar gegen Gelterkinden Zum Saisonauftakt gewinnt Breitenbach zuhause gegen Gelterkinden 4:1. 23.08.2022, 22.59 Uhr

(chm)

Gelterkinden ging zunächst in der 2. Minute in Führung, als Timo Buess zum 1:0 traf. Nur sieben Minuten später schaffte Lukas Wyss aber den Ausgleich für Breitenbach. Amos Arnold Ngan brachte Breitenbach 2:1 in Führung (46. Minute).

In der 68. Minute baute Michael Mihaye den Vorsprung für Breitenbach auf zwei Tore aus (3:1). Jan Grossenbacher schoss das 4:1 (74. Minute) für Breitenbach und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Gelterkinden für Alexander Thommen (37.) und Yves Arnold (70.). Eine Verwarnung gab es für Breitenbach, nämlich für Amos Arnold Ngan (44.).

Nach dem ersten Spiel steht Breitenbach auf dem vierten Rang. Für Breitenbach geht es auswärts gegen SV Muttenz (Platz 8) weiter. Die Partie findet am 28. August statt (11.00 Uhr, Sportplatz Margelacker, Muttenz).

Gelterkinden liegt nach Spiel 1 auf Rang 11. Gelterkinden trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf FC Oberdorf (Platz 14). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 27. August statt (17.00 Uhr, Wolfstiege, Gelterkinden).

Telegramm: FC Breitenbach - FC Gelterkinden 4:1 (2:1) - Sportanlage Grien, Breitenbach – Tore: 2. Timo Buess 0:1. 9. Lukas Wyss 1:1. 46. Amos Arnold Ngan 2:1. 68. Michael Mihaye 3:1. 74. Jan Grossenbacher 4:1. – Breitenbach: Alex Vosseler, Stefan Liechty, Ömer Uzakgider, Tobias Oesch, Amos Arnold Ngan, Michael Misev, Sebastian Jermann, Michael Hänggi, Jan Grossenbacher, Michael Mihaye, Lukas Wyss. – Gelterkinden: Michael Fuhrer, Alexander Thommen, Mike Weisskopf, Yafiet Debesay, Manuel Wiederkehr, Giulian Masi, Fation Balidemaj, Colin Droll, Timo Buess, Sharujan Sachithananthan, Mike Kaufmann. – Verwarnungen: 37. Alexander Thommen, 44. Amos Arnold Ngan, 70. Yves Arnold.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 20.08.2022 21:51 Uhr.