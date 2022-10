4. Liga, Gruppe 3 Breitenbach holt sich drei Punkte gegen Oberwil Breitenbach behielt im Spiel gegen Oberwil am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 4:2. 10.10.2022, 02.36 Uhr

(chm)

Das Skore eröffnete Marco Borer in der 11. Minute. Er traf für Breitenbach zum 1:0. In der 28. Minute traf Dominic Boltshauser für Oberwil zum 1:1-Ausgleich. Per Penalty traf Luis Filipe Correira De Pinho in der 33. Minute zur 2:1-Führung für Breitenbach.

Der Ausgleich für Oberwil fiel in der 37. Minute (Jan Studinger). In der 56. Minute schoss Luis Filipe Correira De Pinho Breitenbach mittels Elfmeter in Führung (3:2). Das letzte Tor der Partie fiel in der 66. Minute, als Behram Rexhepi die Führung für Breitenbach auf 4:2 erhöhte.

Gelbe Karten gab es bei Oberwil für Nunzio Incognito (32.), Gezim Misini (47.) und Manuel Schneider (55.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Breitenbach, Edison Krasniqi (57.) kassierte sie.

Breitenbach rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit zehn Punkten auf Rang 6. Breitenbach hat bisher dreimal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Breitenbach auf fremdem Terrain mit seinem Tabellennachbarn SC Dornach a (Platz 7) zu tun. Diese Begegnung findet am 16. Oktober statt (15.00 Uhr, Sportanlage Gigersloch, Dornach).

Für Oberwil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit vier Punkten auf Rang 8. Oberwil hat bisher einmal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Oberwil in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Aesch a. Diese Begegnung findet am 15. Oktober statt (19.30 Uhr, Eisweiher, Oberwil).

Telegramm: FC Breitenbach - FC Oberwil 4:2 (2:2) - Sportanlage Grien, Breitenbach – Tore: 11. Marco Borer 1:0. 28. Dominic Boltshauser 1:1. 33. Luis Filipe Correira De Pinho (Penalty) 2:1.37. Jan Studinger 2:2. 56. Luis Filipe Correira De Pinho (Penalty) 3:2.66. Behram Rexhepi 4:2. – Breitenbach: Erkan Kilic, Ujkan Mucaj, Kadri Guri, Sasa Baner Radisavljevic, Lavdrim Sokoli, Luis Filipe Correira De Pinho, Behram Rexhepi, Michael Schneider, Ken Simonetti, Marco Borer, Nicolas Kaufmann. – Oberwil: Manuel Schneider, Thierry Geissmann, Cédric Hartmann, Deniz Kececi, Nunzio Incognito, Dominic Boltshauser, Timo Grütter, Gezim Misini, Jan Studinger, Erkan Tinas, Manuel Opprecht. – Verwarnungen: 32. Nunzio Incognito, 47. Gezim Misini, 55. Manuel Schneider, 57. Edison Krasniqi.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 09.10.2022 05:55 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.