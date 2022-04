3. Liga, Gruppe 1 Breitenbach mit Auswärtssieg bei Alemannia Basel Breitenbach behielt im Spiel gegen Alemannia Basel am Donnerstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 2:0. 14.04.2022, 23.31 Uhr

Fesnik Jashari brachte Breitenbach 1:0 in Führung (64. Minute). Fesnik Jashari war es auch, der in der 83. Minute Breitenbach weiter in Führung brachte. Sein zweiter Treffer in Folge bedeutete das 2:0.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Breitenbach erhielt: Valdon Berbatovci (61.) die einzige gelbe Karte bei Alemannia Basel erhielt: Jaffar Khamis (33.)

Breitenbach machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 21 Punkten auf Rang 9. Breitenbach hat bisher sechsmal gewonnen, achtmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Breitenbach in einem Auswärtsspiel mit seinem Tabellennachbarn FC Zwingen (Platz 10) zu tun. Die Partie findet am Dienstag (19. April) statt (20.00 Uhr, Sportanlage Grossmatt, Zwingen).

Für Alemannia Basel hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sieben Punkten auf Rang 13. Alemannia Basel hat bisher zweimal gewonnen, 15mal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Alemannia Basel geht es auswärts gegen FC Zwingen (Platz 10) weiter. Das Spiel findet am 23. April statt (16.00 Uhr, Sportplatz Eichhölzli, Zwingen).

Telegramm: BCO Alemannia Basel - FC Breitenbach 0:2 (0:0) - Hörnli, Basel – Tore: 64. Fesnik Jashari 0:1. 83. Fesnik Jashari 0:2. – Alemannia Basel: Michael Portenier, Christian Compare, Elvidon Zeqiraj, David Aleksic, Luis Keller, Aron Selle Lopez, Jaffar Khamis, Matthias Steiner, Jonas Mall, Josip Brisevac, Timotheus Zeiser. – Breitenbach: Fitim Shala, Jan Grossenbacher, Aurelian Merckx, Valdon Berbatovci, Michael Krug, Silvan Walliser, Sebastian Jermann, Lukas Wyss, Pascal Contessi, Tobias Oesch, Adrian Altermatt. – Verwarnungen: 33. Jaffar Khamis, 61. Valdon Berbatovci.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

