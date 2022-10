3. Liga, Gruppe 2 - Breitenbach siegt 2:0 im Spitzenspiel gegen Alkar – Siegesserie von Alkar gebrochen

Super League Jetzt im Liveticker: Kann der FC Basel das richtungsweisende Spiel in Genf gewinnen?

In der 11. Runde der Super League gastiert der FC Basel in Genf. Seit dem Aufstieg von Servette 2019 wartet Rotblau auf einen Auswärtssieg im Südwesten der Schweiz. Das muss sich heute ändern, will der FCB nicht komplett den Anschluss an die Ligaspitze verlieren. Das Spiel im Liveticker: