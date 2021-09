4. Liga, Gruppe 4 Brüglingen Basel gewinnt deutlich gegen Steinen Basel Brüglingen Basel gewinnt am Samstag zuhause gegen Steinen Basel 8:2. 13.09.2021, 10.29 Uhr

(chm)

Schon früh setzte Brüglingen Basel dem Spiel den Stempel auf. Das erste Tor fiel in der 3. Minute, bis zum Halbzeitpfiff stand es bereits 6:0 für den späteren Sieger. In der zweiten Halbzeit erhöhte Brüglingen Basel noch auf 8:2.

Steinen Basel waren zwei Tore vergönnt, nämlich zum 1:6 (46. Minute) und zum 2:7 (71. Minute).

Die Torschützen für Brüglingen Basel waren: Luca Schären (2 Treffer), Benjamin Meyer (2 Treffer), Mattia Monteforte (1 Treffer), Matthias Völlmy (1 Treffer) und Marius Waeber (1 Treffer). Ein Tor für Brüglingen Basel war ein Eigentor des Gegners. Einziger Torschütze für Steinen Basel war: Yannik Gysin (2 Treffer).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Steinen Basel erhielten Fabio Villani (31.) und Antonio Russo (53.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Brüglingen Basel, nämlich für Jan Moritz Gramke (62.).

Brüglingen Basel hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Durchschnittlich trifft die Offensive 3.8 Mal pro Partie.

Zahlreiche Gegentore sind für Steinen Basel ein relativ häufiges Phänomen. Die total 17 Gegentore in vier Spielen bedeuten einen Schnitt von 4.2 Toren pro Match (Rang 11).

In der Tabelle liegt Brüglingen Basel weiterhin auf Rang 6. Das Team hat sechs Punkte. Für Brüglingen Basel ist es bereits der zweite Sieg der laufenden Saison. Das Team hat einmal zuhause und einmal auswärts gewonnen. Brüglingen Basel konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Brüglingen Basel tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Schwarz-Weiss an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Diese Begegnung findet am 19. September statt (15.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Steinen Basel steht in der Tabelle neu auf Rang 9 (zuvor: 7). Das Team hat drei Punkte. Für Steinen Basel war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Steinen Basel spielt zum nächsten Mal auswärts gegen SC Binningen b (Platz 4). Das Spiel findet am 26. September statt (16.45 Uhr, Spiegelfeld, Binningen).

Telegramm: FF Brüglingen Basel - SC Steinen Basel b 8:2 (6:0) - Sportanlage Rheinacker, Landauerstr. 45, – Tore: 3. Matthias Völlmy 1:0. 7. Mattia Monteforte 2:0. 9. Benjamin Meyer 3:0. 26. Marius Waeber 4:0. 28. Benjamin Meyer 5:0. 33. Eigentor (Sükrü Efe Kocayildiz) 6:0.46. Yannik Gysin 6:1. 54. Luca Schären 7:1. 71. Yannik Gysin 7:2. 81. Luca Schären 8:2. – Brüglingen Basel: Simon Hunziker, Dominik Holzherr, Florio Reber, Dario Frabotta, Jan Moritz Gramke, Severin Reimann, Janis Merz, Mattia Monteforte, Benjamin Meyer, Marius Waeber, Matthias Völlmy. – Steinen Basel: Tobias Saladin, Luca Bozzo, Sükrü Efe Kocayildiz, Simon Ceppi, Virgilio De Sousa Amarante, Ismail Mahmoud, Yannik Gysin, Luca Azzato, Cristian Ozon Cedeno, Fabio Villani, Antonio Russo. – Verwarnungen: 31. Fabio Villani, 53. Antonio Russo, 62. Jan Moritz Gramke.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 4: FF Brüglingen Basel - SC Steinen Basel b 8:2, VfR Kleinhüningen - FC Dardania 4:2

Tabelle: 1. VfR Kleinhüningen 4 Spiele/12 Punkte (12:6). 2. FC Bosna Basel 2/6 (5:1), 3. FC Schwarz-Weiss 3/6 (8:6), 4. SC Binningen b 3/6 (13:4), 5. FC Türkgücü Basel 3/6 (8:7), 6. FF Brüglingen Basel 4/6 (15:9), 7. FC Allschwil 3/3 (8:8), 8. AS Timau Basel 3/3 (8:12), 9. SC Steinen Basel b 4/3 (8:17), 10. US Bottecchia BS 2/0 (0:7), 11. FC Dardania 3/0 (6:14), 12. Basel City CF 0/0 (0:0).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 4 finden Sie auf der Website des FVNWS. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 13.09.2021 10:26 Uhr.