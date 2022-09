4. Liga, Gruppe 4 Brüglingen Basel holt gegen Bosna Basel ersten Saisonsieg Für Brüglingen Basel hat es am Sonntag im fünften Spiel den ersten Sieg der Saison abgesetzt. Das Team besiegte zuhause Bosna Basel 5:2. 04.09.2022, 18.28 Uhr

(chm)

Der spätere Verlierer Bosna Basel lag 1:0 (3. Minute) und 2:1 (36. Minute) in Führung.

Brüglingen Basel drehte das Spiel ab der 37. Minute. Mit vier Toren in den letzten 53 Minuten sicherte sich das Team den 5:2-Sieg.

Die Torschützen für Brüglingen Basel waren: Jan Becker (2 Treffer), Yves Jäggi (1 Treffer), Lucas Locher (1 Treffer) und Dominik Kurt (1 Treffer). Die Torschützen für Bosna Basel waren: Mirsad Junuzovic und Amer Dizdarevic.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Brüglingen Basel für Florio Reber (48.) und Jan Becker (83.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Bosna Basel, Emir Hamza Keranovic (83.) kassierte sie.

In der Tabelle verbessert sich Brüglingen Basel von Rang 8 auf 5. Das Team hat vier Punkte. Brüglingen Basel hat je einmal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt.

Brüglingen Basel spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Münchenstein b (Rang 11). Die Partie findet am 10. September statt (17.00 Uhr, Sportanlage Rheinacker, Landauerstr. 45,).

In der Tabelle verliert Bosna Basel Plätze und zwar von Rang 4 auf 6. Das Team hat vier Punkte. Bosna Basel hat je einmal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt.

Bosna Basel tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Türkgücü Basel an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 11. September (13.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Telegramm: FF Brüglingen Basel - FC Bosna Basel 5:2 (2:2) - Sportanlage Rheinacker, Landauerstr. 45, – Tore: 3. Amer Dizdarevic 0:1. 17. Jan Becker 1:1. 36. Mirsad Junuzovic 1:2. 37. Lucas Locher 2:2. 57. Jan Becker 3:2. 73. Yves Jäggi 4:2. 77. Dominik Kurt 5:2. – Brüglingen Basel: Simon Hunziker, Jan Moritz Gramke, Fabian Ronchi, Florio Reber, Paulo Stücklin, Ferdinand Walker, Dario Frabotta, Tobias Adler, Lucas Locher, Jan Becker, Matthias Völlmy. – Bosna Basel: Ammar Terzic, Rifet Heljezovic, Benjamin Aganovic, Elmin Hasanic, Din Hodzic, Mirza Comic, Adis Comic, Rajko Stanojevic, Mirsad Junuzovic, Amer Dizdarevic, Mirzad Ajanovic. – Verwarnungen: 48. Florio Reber, 83. Emir Hamza Keranovic, 83. Jan Becker.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 4:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 04.09.2022 18:01 Uhr.

